Un persona ta perde su bida den explosion di trein

NIJMEGEN, Hulanda- Diadomingo tabata tin un explosion den un trein cu, danki Dios, no tabata ocupa na e momento di e explosion. Un persona a fayece door di e explosion. Polisnan ta descarta mas victima.

Kico presicamente a explota, ta wordo investiga. Identidad di e victima no ta conoci.

Segun polisnan no tin niun indicacion cu lo por trata di un crimen of cu lo por tin mas persona envolvi. Si polisnan ta tene cuenta cu e posibilidad di suicidio. Pero polis no kier bisa ariba kico nan ta basa nan teoria.

Den cercania di e trein tin algun escombro ainda benta, aki aya.

Bentana kibra

Bisiñanan ta papia di un explosion grandi. Riba e tereno banda di e station tin entre otro treinnan bieuw di diesel, cu ta pertenece na NS, e asina yama ‘Buffels’. E tipo di treinnan ki, oficila DM ‘90, desde 2017 no ta wordo uza mas como trein di pasahero y na augustus a haci su ultimo biahe direccion e Spoorwegmuseum.

Mayoria DM ‘90 a wordo bendi na un compania Rumano y lo bay cubri como intercity e ruta entre e ciudadnnan den norte di Rumania cu e capital, Bucarest.

Trafico di trein a sigui cu normalidad.

Comments

comments