Un persona expulsa no mag drenta Aruba pa al menos 8 aña

Durante accionnan di Guarda Nos Costa, a gara botonan ariba lama. Den accion a gara personanan cu un biaha caba a wordo deporta caba. Sra. Trudy Hassel, di Migracion Aruba ta amplia ariba esaki, cuanto tempo nan ta haya prohibicion pa drenta Aruba.

Momento cu e persona wordo deporta pa prome biaha, e ta haya un prohibicion pa drenta Aruba pa 18 luna. E di dos biaha, ta 24 luna y asina e ta sigui aumenta. E ta depende di cuanto biaha bo a drenta. Un punto si, cu despues cu bo a wordo deporta e di tres biaha, e di cuater biaha cu bo a drenta, ya caba ta wordo traha un Ordo di Expulsion contra di e persona aki.

Hopi hende no sa e diferencia entre deportacion y expulsion. Deportacion ta mara na e cantidad di tempo, manera ya splica caba. Expulsion kiermen cu e persona ta wordo saca for di Aruba y e no mag di drenta pa un cantidad di aña. Ta bon pa informa pueblo di esaki, segun Sra. Trudy Hassel, di Migracion Aruba.

