Durante e weekend di Pasco Grandi, Little League Softball y Aruba Paralympic committee a traha hunto cu HOPEX Foundation y Freewinds pa organisa Un SCAVENGER FUNWALK y Easter Egg HUNT pa Aruba. E Actividad aki mester a sirbi como un ehempel pa nos ta mas conciente di esnan cu un descapacidad.

Adulto, teenagers y mucha a participa den e 5K funwalk y e 2K walk pa mucha den e cayanan di Seroe Colorado.. Tawata tin mas di 200 participante incluyendo e boluntarionan di Colegio San Nicolas. E FUNWALK tawata all inclusive. Es decir cu esnan cu un descapacidad tambe por a participa normal. E evento tawata un exito tremendo.

Loke a haci e evento aki special no tawata esun cu yega na final prome pero esnan cu a participa den e Scavenger Hunt mester a pasa 7 post pa nan termina.Na e post nan aki nan mester a hasi varios wega entte otro core “ blindfolded” cu un asistente pa 100m. Esaki pa nan experiencia loke ta nifica p ata ciego. Tambe mester a hunga wega di man y pia caminda a pasa masha pret mes. E wega di Beep Eggs pa hobenan a encanta. Esaki tawata pa concientisa esnan con bon e oído di un persona ciego ta y pakiko mester cuida oído.

Participantenan a duna di conoce cu nan ta warda ansiosa pa e actividad aki na 2023.

Normalmente e actividad aki lo a tuma lugar den oranan di mainta pero e anja aki nos a pone pa 5’or di atardi y ela resulta hopi bon.

Na final di e evento tur hende a haya nan premio parti bukinan di The Way To Happiness. E participantenan tawata mustra nan agradecimento. Y hasta ta tin esnan cu a bisa cu ya nan tin e buki aki.

Nos di Little League Softball y di Aruba Paralympic Committee ta duna danki na tur esnan cu a participa y cu a gana premio. Tambe nos kier a gradici nos sponsornan, Setar, Super Food, KIWANIS San Nicolas, Berg’s Ice, Keke Supercenter y tur esnan di comishon cu a yuda na un manera of otro. Danki y te otro anja cu Dios su Poder.

Comments

comments