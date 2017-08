Un partido politico so a sinta na mesa cu sindicatonan

A reuni cu varios sindicato y nan ta dispuesto pa sinta na mesa y expresa nan deseo y preocupacionnan. Segun Hubert Dirksz, nan a ricibi bishita di un solo partido. Pa loke ta e otro partidonan, no a scucha nada mas. Tin un situacion cu Dirksz ta ripara cu pa hopi aña e problemanan di e pais ta keda core bay, mientras cu gobernacionnan ta tuma luga. E problemanan aki ta keda sin haya e solucion cu tin mester y ora bin campaña politico, tur hende tin tur tipo di solucion. Si berdad nos tin tur solucion di con no ta pone tur e informacionnan aki hunto y ta saca esun miho balansa y traha riba dje, cu disciplina. Ta e trahamento hunto, comprondemento di otro, disciplina, checks and balances ta loke falta na Aruba. Si tin esey, nos lo ta hopi mas dilanti di loke nos tabata den e ultimo añanan.

E partidonan berdad, tin hopi solucion. Tin di nan ta den Gobierno y tin ta den Parlamento, pero e solucion no a bin. Awo, ta unda e eror tabata. Dirksz a cuestiona esaki. Si pueblo ta mas informa, mas conciente y mas madura, mester sa di scoge e miho tambe. Mester sa, no importa di ki partido politico, ta hopi critico pa e politico cu ta bay sea den Parlamento of Gobierno, haci su trabao manera mester ta.

Sigur e sindicatonan lo sigui e programa di e partidonan di cerca. Hubert Dirksz lo bay evalua tur programa, pero sigur despues di diabierna awo. Nan lo trata pa papia cu e partidonan politico.