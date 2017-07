Un partido lo beneficia si su programa ta realistico

Fundacion Gobernacion di Calidad Aruba a tuma bon nota di loke ta e ultimo debatenan cu a tuma luga, cual tabata esun organisa pa Camara di Comercio y tambe esun di Millenials, cu tabata dia 13 di Juli ultimo. Varios tema a wordo papia durante e debate particular akinan y un di e temanan cu Leo Maduro, kende ta miembro di e fundacion aki, tabata e debate mes.

Por a ripara cu nos ta keda pega na un nivel di debate cu ta bay tocante di lema, expresion di lema. E no tin contenido real. Eynan e partidonan mester bay bek den nan seno y haci nan trabao.

Como politico, no tin mas credibilidad cu por bisa cu e intencion ta, mirando e situacion den enseñansa cu ta bay gasta substancialmente mas, pero ta conciente di e situacion financiero tambe. Tin 4 aña. E prome aña ta gasta 25 miyon mas. E di dos aña ta aumenta esey y den e aña final, prome cu e proximo eleccion ta gastando 75 of 80 miyon mas den enseñansa y dedica na tal y tal cos. B’a gana hopi di credibilidad, mientras cu bo a presenta un plan realistico. Esey ta loke ta falta, cu e ta simplemente ta tira palabra den aire, manera ta bay haci tal cos pa e votador. No ta keda pianan riba tera. Sikiera tira e votador algo cu e por kere. Esey ta loke falta hopi den e debate.

Te asina leu ta un partido tin un programa di Gobernacion. E otronan falta ainda. Esey ta e base cu nan por ahusta despues cos riba dje.

Awor aki tin cu take it by the field. Ora cu tende di nan, e ora ta saca informacion e ora.

Maduro a splica a comenta cu lo ta ideal pa por tin e 10 programanan banda di otro, cual no tey. FGCA ta kere cu Aruba y Maduro mes ta kere cu un partido mes lo beneficia pa ta realistico.

Maduro no tin nada contra di e actual Gobierno, pero tin cu constata cu den un pais na unda dos tercera parti di e poblacion, nunca lo tin un entrada suficiente pa nan por traha nan mes cas. Tin ocho aña sin traha un vivienda social. Esey ta trece cune cu e partidonan cu ta den e contienda actual, por bisa cu nan si lo bay tuma e tarea eynan p’e. E ta bay construi vivienda social. Lo no ta logico cu bo ta keda realistico den loke bo ta ofrece. Pasobra si bo bisa por ehempel cu prome aña ta traha 500 cas, e di dos aña 1000 y e siguiente aña 1500, ningun hende no por kerebo, pasobra e no ta realisabel tecnicamente. Pero si bin bisa si cu ta conciente di e situacion financiero di Gobierno, pero toch ta bay wak di unda ta saca placa pa por cuminsa cu un programa modera cu ta bay creciendo aña pa aña y e votadornan por mira cu ta trahando riba dje y cu e plan ta creciendo.

Maduro tin 25 aña bek na Aruba. Nunca el a yega di tende sorto di plannan aki. Semper ta tende plannan exagera, cu ni un mucha chikito no por kere. Esey ta loke e no ta compronde, pakico. Talbes e tin di haber di e idiosincracia di e pueblo mes, pero e no ta kere esey. Nos mes tin gana pa nan bisa nos e sorto di cosnan aki, Maduro a splica.