Un parlamento cu Aruba merece

Dia 27 di october ultimo, a introduci e Parlamento nobo pa Aruba, e constelacion cu pueblo a vota pe, pues 9 asiento pa AVP, 9 asiento pa MEP, 2 asiento pa POR y 1 asiento pa RED. Parlamentarionan a huramenta y awor lo representa e pueblo cu a eligi nan.

“Ami tin e honor grandi pa sirbi mi pueblo den e funcion aki, despues di a sirbi den otro funcion y sector di nos pais. Ora mi analisa e resultado general di eleccion, mi ta pensa cu por saca hopi conclusion. Un conclusion cu ami sigur ta spera cu nos tur lo nota ta cu un parti di nos pueblo ya a cansa cu e politica di ataca otro, e politica di tira lodo riba otro, di lansa mentira y tur sorto di informacion infunda riba otro pa purba score algun punto politico. Ta e mesun politica di humiya bo contrincante pa haya mas aprecio cerca cierto hende”, asina Parlamentario pa Fraccion di AVP den Parlamento, Robert Candelaria, a duna di conoce durante su prome discurso den e organo mas halto di nos pais.

El a sigui bisa cu e parti aki di pueblo, na su humilde opinion, ta un parti creciendo. “Pueblo kier un politica na unda nos ta no solamente papia, pero nos ta papia berdad y nos palabranan ta wordo acompaña pa accion concreto na beneficio di nos pais.

No solamente e ta importante pa nos na parlamento di Aruba cuminsa brinda nos pais un politica mas na nivel y cu merece respet di nos pueblo, pero pafo di nos frontera e ta mes of tin ora hasta mas importante. Mi a nota den política di Aruba cu hopi biaha ta referi na Hulanda, manera e ta un tata den reino cu nos mester tin miedo di dje. Esey lamentablemente den pasado a mustra di tabata necesario, pero e culpa no ta cerca Hulanda so, pero cerca nos mes tambe. Ora bo tin rumannan ta pleita y ta tira lodo riba otro, ta comosifuera nos ta pidiendo pa un tercer partido interveni y tuma e rol pa di nos educador. Nos mester realisa cu nos mes por resolve nos asuntonan cu otro, pero na un manera cu ta digno di respet”.

Durante e discurso elocuente di Robert Candelaria, el a subraya e hecho cu “Nos politica mester madura. Nos semper lo tin diferencia di opinion den nos politica y esey ta sano y bon pa e pais. Loke no ta bon pa pais ta un actitud destructivo contra otro”.

Ta nota awor partidonan cu ta trata na forma un coalicion cu otro, siendo cu te cu recientemente miembronan di e partidonan aki a rebaha otro formalmente, acusa otro di hopi cos y atrobe hinca un tercer partido aden cu ta Ministerio Publico pa algo cu mester deal politicamente cune. Awor e partidonan aki ta haya nan den un situacion cu mester guli tur esaki pa drenta un matrimonio cu otro cu un “exit strategy” mas fuerte y mas esencial cu e plan pa goberna mes. Tur esaki nos por evita ora nos trata otro cu respet, debati riba contenido y no bati e persona su caracter.

“Aruba a caba di cera conoci cu su Parlamento number 10, desde nos ta un pais autonomo den Reino. Mi ta haci un apelacion na tur pa nos cuminsa gana e respet bek di nos pueblo y mustra con un parlamento madura ta representa su pueblo. Laga nos trata na score un 10 of sikiera yega mas cerca di e 10 pa nos pueblo. Nos lo mester ta critico, debati fuerte, pero semper cu respet pa otro y pa nos pueblo y ora nos sali di nos pais pa representa Aruba, nos ta un bloke fuerte”, asina Parlamentario Robert Candelaria a termina bisando durante su disertacion den Parlamento.