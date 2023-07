Pa proteccion e nombernan lo keda anonimo te ora nan yega Aruba

Riba 27 di juni 2023 Sra. Mvr y su pareha a biaha pa Colombia for di Aruba banda di 11am y a yega na Aeropuerto Internacional Jose Maria Cordova na Medellin den oranan di merdia.

E pareha ta conta cu nan a ser atraca pa dos polis na Medellin y esaki a pasa riba nan prome dia na e Hotel Laureles Plaza. E problema a cuminsa banda di dos or di marduga, ora cu Sra. Mvr tabata papia cu su pareha na e area di e hotel, pero door cu e pareha tin un problema di oido no por a tende bon y su stem tabata un poco halto.

Diripiente un par di polis a acerca e pareha y bisa cu lo hiba nan cera door cu e hendenan di hotel Laureles Plaza ta sinti nan mes amenas. Aki ta caminda e pareha a keda sorprendi pa e manera con e polisnan acusa nan sin un motibo pa cera nan.

E pareha den e combersacion cu polis, a informa e agentenan cu nan a bishita medellin pa consulta medico ya cu su pareha tin problema cu oido. Na memento cu polis a histra e pareha homber a topa cu e mener tabata tin dollars, na e mes un momento e polis a bisa nan; “boso ban den camber pa nos papia riba esaki” ora cu nan a drenta den camber e agentenan a bisa, “Boso mester paga un boet di 600 dollars of ta hiba bo pareha cera pa 4 aña” e placa cu nan tabata tin pa doctor e polisnan a bay cune.

Ora cu nan a bay pone denuncia contra e dos polis y hotel, na e warda di polis, a ser informa cu na medellin no por pone denuncia door cu no tin oficina di fiscal, cu nan lo mester haci e denuncia afo y e polis lo hiba nan, si nan kier pone un denuncia.

E pareha a busca informacion, riba e proceso di pone denuncia y un persona a bisa nan, cu no ta berdad, cu si tin oficina di fiscal na medellin. Un otro persona di un otro hotel a laga nan sa, cu ta un complot entre e hotel y e polisnan pa horta e turistanan. Tur e gañamento na e mes un warda di polis y cu e hotel mes niun momento acerca pa wak si nan tabata bon, a pone a pareha haya miedo.

Hotel no kier para responsible, seguro na Aruba a bisa cu si nan no tin un reporte di polis, nan no por haci nada. Nan dos ta man na cabes tin dos yiu chikito na Aruba ta warda nan, y ainda falta un par di dia pa por subi un avion.

Nan no sa cua caminda pa cana y tampoco ken ta para responsabel pa e dañonan cu nan a sufri.

Sra. Mvr afinalisa ta bisa “Pa tur hende cu ta bishita Colombia pa pone hopi atencion na cua Hotel ta scoge pa keda”