Aruba Trade & Industry Association (ATIA) a tuma nota cu e douaneronan a pone trabou abao pa algun mainta caba. Nan rason ta pa nan cobra nan ora nan bek. Director di ATIA a purba tuma contacto cu Sr. R. Croes, pero no a haya comunicacion cune. E Douanero nan ta tumando 8 ora bek pa siman, pa compensa pa e recorte di 12.6%. Un recorte di 12.6% ta igual na 1 ora pa dia, cu ta 5 ora pa siman y no e 8 ora nan cu ta wordo tuma inhustamente. ATIA ta di opinion cu tuma ora bek no ta e solucion paso ta perjudicando comercio y e ciudadano nan di Aruba. ATIA ta compronde e situacion, pero poniendo trabou abou na nu manera asina, ta perhudica henter comercio. Pueblo mester corda bon cu tur producto cu ta bin Aruba ta wordo importa, y ta e douanero nan tin cu aproba y verifica pa por saca e producto nan di e containers. Mas largo e containernan cu mercancia aden keda para, mas gasto pa e importadornan y mas e prijs pa producto nan lo subi pa pueblo. Alaves, un action asina por crea scarcedad pa e wholesalers paso nan no ta haya nan productonan na ora, cu ta causa cu no por entrega mercancia den nos tienda, supermercadonan y horeca na ora pa pueblo por sobrivivi y turistanan por gosa di nos isla. Pa e rasonnan aki nos ta considera e action aki manera uno cu ta corta e “ader principal di nos Economia” y asina tambe trancando e recuperacion di Aruba especialmente awo cu economia finalmente ta completamente habri.

ATIA

Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a wordo funda na aña 1945 y ta e organisacion principal cu ta representa empresanan, empresarionan y comercio na Aruba. E meta di ATIA ta pa defende, promove y proteha e interesnan di su miembronan y comercio di Aruba en general. Pa mas informacion por bishita www.atiaruba.org.

Comments

comments