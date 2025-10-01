Trampolin pa Trabao orguyosamente ta anuncia e apertura oficial di un iniciativo completamente nobo den su estilo pa Aruba: “One of a Kind Café” (O.O.A.K.), situa na MFA Paradera. Pa prome biaha, Aruba lo duna bon bini na un café unda e team patras di dje ta consisti di personanan cu un limitacion, orguyosamente demostrando nan talento mientras cu nan ta obtene experiencia laboral valioso.

Funda na 2009 door di Stichting Sonrisa, Trampolin pa Trabao tin un mision grandi: Pa yuda personanan 17+ cu un limitacion den e area laboral pa asina habri e portanan di inclusion den nos comunidad. Pa mas cu 15 aña, Trampolin pa Trabao a traha den prepara clientenan cu un limitacion pa e mercado laboral pa medio di training, guia y diferente oportunidad laboral.

“One of a Kind Café” ta e proximo paso den e mision aki. E lo bira un café caminda inclusion y hospitalidad ta topa otro den un solo ambiente, dunando e participantenan asina e oportunidad pa sirbi e comunidad directamente, mientras nan ta ganando experencianan laboral hopi valioso y unico pa nan mes na e mesun momento. Bishitantenan lo gosa y experencia un espacio acogedor, unda lo tin ‘lunch specials’ disponibel diariamente, incluyendo diferente cos dushi y e exclusivo “‘One of a Kind ’ coffee blend”, crea den colaboracion cu: Cunucu Coffee Roasters.

“One of a Kind Café” no ta trata solamente di dushi Koffie, e ta para pa demostra Aruba su comunidad cu personanan cu un limitacion ta cla pa dal un stap dilanti y contribui na nos mercado laboral.

Publico ta cordialmente invita pa pasa bishita “One of a Kind Café” na MFA Paradera cuminsando Oktober 1, cu lo ta e apertura oficial, unda bishitantenan ariba e dia aki lo por disfruta di un Koffie GRATIS pa dia Internacional di Koffie unda e baristanan lo ta cla ta warda pa sirbi e publico. Orarionan pa e café lo ta di 7:30 AM pa 2:30 PM dialuna pa diabierna.

Cada bishita, hasta pa algo chikito, lo contribui directamente na e caminda pa inclusion y duna sosten na e bunita iniciativo aki cu ta yuda engrandece y duna forsa na nos comunidad unda cada bishitante ta “One of a Kind”