Un muhe ta spierta despues di 27 aña den estado vegetal

Un muhe na Emiratonan Arabe Uni a spierta despues di 27 aña den estado vegetal

ABU DHABI- Munira Abdulla tabata tin 32 aña ora cu el a sufri un accidente di trafico grave, den e ciudad di Al Ain, na Emiratonan Arabe Uni.

E dia ey na 1991, el a pidi su swa pa hib’e busca su yiu homber, Omar Webair, for di scol. E tempo ey Omar tabata tin 4 aña. Door cu no tabata tin transporte escolar disponibel, e tabata tin mester pa un familiar hib’e pa busca su yiu.

Biniendo bek cas, un autobus a dal contra di e auto den cual e tabata den hunto cu su famia. Munira Abdulla a tapa su yiu cu su curpa, pa proteccion.

Mientras cu e mucha a sobrevivi cu apenas algun rasca, su mama a ricibi un impacto fuerte na su cabes, cu a pone bay den un coma, di casi tres decada.

Awo Omar Webair kier a conta su historia den un entrevista cu e corant Escoces The National. El a revela cu despues di e accidente, nan no tabata tin celular pa pidi yudansa, pa cual su mama a keda varios ora sin haya tratamento.

“E tempo ey no tabata existi telefon celular y nos no tabata por a yama un ambulance pa pidi yudansa. El a keda asina durante varios ora”, Omar ta conta.

Ora cu e servicionan di emergencia a yega, e pashent a wordo traslada pa un clinica di London. Eynan, dokternan a diagnostica e pashent un estado vegetal. Cu’n vent y un tubo pa haya alimento, el a wordo transporta bek pa Emiratonan Arabe Uni. Akinan el a pasa e siguiente decadanan te cu april 2017. E ora, prins di e pais, Sheikh Mohamed bin Zayed, a haya sa di su cas y e tabata kier a yud’e.

E heredero di e corona Arabe a paga e traslado di Munira Abdulla pa un hospital di Alemania, unda el a wordo someti na varios operacion pa cu su musculonan.

E tabata interna den e hospital ey ora cu Omar Webair, di 32 aña, a haya un discusion cu e personal medico.

“Tabata tin un mal comprendemento den e camber di hospital y el a kere cu ami tabata den peliger. Esaki a causa un shock cerca e pashent”, Webair a bisa.

Ora cu e Munira a scucha e gritonan, el a cuminsa yora.

“E tabata haciendo zonidonan straño y mi a yama e dokternan pa nan samina mi mama. Nan a bisa cu tur cos tabata bon”, el a splica.

Tres dia despues, den oranan di anochi, Omar a spierta ora el a scucha su mama tabata yam’e na su nomber.

“Tabata e tabata yamando mi na mi nomber”, Omar a sclama. “Mi a bula di alegria. Pa varios aña mi a soña cu e momento aki y mi nomber ta prome cos cu el a bisa”, Omar Webair a conta.

Desde cu el a spierta for di coma, Munira Abdulla ta capaz di tene un combersacion, resa y yama su sernan keri ora cu e mester di nan.

“Awo e por bisa nos unda e tin dolor y mi por hiba un combersacion cun’e si e ta interesa den e tema.

Un informe medico ta confirma cu e pashent “actualemente ta capas di comunica pa su mes di un manera hopi rasonabel, specialmente den situacionnan familiar.

A pesar di un diagnostico positivo, despues di 27 aña den estado vegetal, Munira Abdulla lo mester haya fisioterapia y preveni e contraccion di otro musculonan.

“Mi ta comparti e historia aki pa anima tur hende pa no perde speransa den nan sernan keri, no considera nan morto ora cu nan ta den un estado asina”, el a finalisa bisando.

Comments

comments