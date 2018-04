Un muhe ta muri despues di a wordo casi expulsa door di bentana di avion

PHILADELPHIA, Merca- Pasaheronan a bordo in un vuelo di Southwest Airlines cu destino Dallas, diamars a lucha pa debolbe un muhe a bordo di e avion despues cu el a wordo chupa pa un buraco causa dor di un bentana destrosa, segun testigonan.

E muhe tabata sinta na banda robes di e avion ora cu algo di e motor aparentemente a kibra y a dal contra di e bentana. El a keda colgando di e buraco pa varios minuut, segun pasaheronan cu tabata sinta net patras di e victima.

Varios ta e pasaheronan cu pa basta rato a purba trece e muhe bek paden di e avion, te cu dos homber a logra trece e muhe bek na su asiento.

Un verpleegster a practica CPR ariba e victima.

Director ehecutivo di Southwest, Gary Kelly a bisa cu famia di e victima tabata e principal preocupacion di e aerolinea.

E victima a wordo identifica como Jennifer Riordan, un afiliado di CNN. Riordan di 43 aña tabata traha na Wells Fargo na Albuquerque, New Mexico, según e station a informa.

Esaki ta bira asina tambe e prome accidente aereo domestico den nuebe aña, e National Transportation Safety Board (NTSB) a bisa

Shete persona a wordo herida pero no tabata necesario pa wordo hospitalisa. E NTSB a declara cu e avion tabata tin 144 pasahero abordo, mas cinco miembro di tripulacion.

E piloto a logra baha e avion di un manera sigur, pa asina e pasahero herida por a wordo atendi. Mas laat a drenta e noticia di cu e pasahero a fayece.

Autoridadnan federal a bisa di cu e accidente ta bou di investigacion.

Despues di e incidente e pista di aterisahe a keda cera pa dos hora.

Fuente: https://edition.cnn.com

