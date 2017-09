Un morto durante derumbe di baranca na Yosemite

SIERRA NEVADA, California – Un persona a fayece y otro a resulta herida diaranson, despues cu un pida baranca “di e grandura di un edificio di apartamento,” a laga los for di e muraya di graniet yama “The Captain”, di e Parke nacional di Yosemite, segun funcionarionan di e park y diverso testigonan a informa.

“Nos ta den un temporada halto di escalada den e Parke Nacional di Yosemite y tin hopi escalador riba “The Captain” y otro rutanan di escalada den e parke,” e parkranger, Scott Gediman, a bisa. Den e instante di e suceso, tabata tin mas of menos un 30 escalador (rockclimber) riba e banda di baranca aki, pero ainda no tabata cla si e victima tabata un di nan of un turista.

Oficialnan no por a proporciona detaye riba e tamaño di e piedra, pero den diverso imagen cu ta circulando riba rednan social por a aprecia un gran Nubia di polvo blanco net na e instante despues di e desprendimento.

“Mi a mira pidanan di piedra, graniet blanco di e tamaño di un edificio di apartamento, por lo menos 100 pia di hancho pa 100 pia di halto, diripiente desprendiendo di e baranca sin advertencia,” e escalador Canades Peter Zabrok, di 57 aña a bisa, cu na e momentonan ey tabata escalando “The Captain” na un haltura mayor cu esun di e barancha cu a laga los.

E unico persona herida, a wordo hiba na un hospital. E parke a keda habri tras di e incidente di diaranson y ningun otro actividad den henter e parke a wordo afecta, segun parkrangers.

Desprendimento na Yosemite ta comun, pero rara bes ta resulta fatal. Na 2013, un baranca a cay, cortando e cabuya di e escalador Mason Robison, di 38 aña, mientras cu e tabata subiendo “The Captain”. Robison a cay for di un altura di mas of menos 230 pia muriendo al instante.

