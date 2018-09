Un morto den tiroteo den McDonald’s

ALABAMA, Merca – Un persona a muri y cuater a resulta herida diadomingo den oranan di marduga den un tiroteo den un McDonald’s cerca di e Universidad di Auburn (Alabama) segun medionan local a informa.

Ora cu polis a responde na e tiroteo den un local di fastfood, a haya un homber di 20 aña morto pa heridanan di bala. Otro cuater persona, incluyendo un studiante di universidad, a wordo transporta pa hospital. Un hoben di 16 aña a ta gravemente herida.

Autoridadnan no ta califica e incidente como un tiroteo casual.

E sistema di notificacion di emergencia di e Universidad di Auburn a scirbi ariba nan cuenta di Twitter cu no tin indicacion di un menasa activo pa e comunidad di e campus.

Inicialmente e universidad a informa cu e sospechoso a huy. Sin embargo, den un comunicado di prensa actualisa, nan no a duna informacion di e sospechoso.

