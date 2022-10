E ekipo profesional cu ta traha den sala di operacion na Horacio Oduber Hospital (HOH) a lanta dialuna extra trempan y cu un sonrisa grandi di satisfaccion. Pa 8or di mainta den un camber nobo di operacion na HOH a tuma luga e prome operacion den e compleho nobo di operacion na HOH. Esaki tabata un momento historico pa e team completo di operacion pero tambe pa comunidad di Aruba. A warda hopi tempo pa por a muda pa e compleho nobo aki di operacion pero algo ta sigur; e tabata bale la pena paso awo nos ta mira e fruto. “Nos ta para awe den un compleho enorme, moderno y safe pa pashent y sigur uno cu comunidad por ta orguyoso di dje. Por mir’e n’e ambiente y orguyo cu ta reina bou di e team, asina Jacco Vroegop, director di HOH a comenta.

E prome operacion den e sala nobo di operacion tabata den man di ginecologo Garcia hunto cu anestesiologo Chitarroni y team di operacion completo”. Tambe mester agrega cu e pashent mes tambe tabata contento ya cu e tambe a forma parti di e momento grandi aki na HOH.

Gerencia di hospital ta gradici specialmente coleganan di camber di operacion Yvonne y Monique cu a traha cu cuerpo y alma pa haci e momento aki posibel. Claro nada no lo tabata posibel sin ayudo di un team grandi di camber di operacion pero tambe diferente otro departamento den Hospital cu a traha duro dia y anochi pa e logro aki. Tambe ela gradici SOGA, OHL y Gobierno di Aruba pa e sosten y bon cooperacion pa logra cu awe por a start.

Vroegop ta agrega cu loke ta fastioso di un compleho di OK ta cu tur proceso mester ta na ordo, tur meter di oxigeno, tur cos mester ta precies y ta traha bon den cuadro di siguridad. E ta hopi diferente cu un hotel of cu un otro departamento di cuido. Den un sala di operacion mester tene cuenta cu masha hopi aspecto. Loke ta importante tambe t’e calidad di aire. Vroegop a splica cu constantemente mester tin mehoracion riba esaki ya cu calidad ta un aspecto hopi importante. P’esey a cuminsa awe cu e prome camber di operacion y durante siman lo sigui cu mas te ora yega asina leu fin di siman cu henter e compleho di OK ta operacional.

Hospital ta un edificio ya existente y no por a traha tur cos den un solo tiro. Esaki ta e prome fase di e compleho di operacion y awo ta sigui cu e siguiente fase. Prome cu henter e compleho di OK ta cla, lo bay dura un tempo pero algo ta sigur, mi ta convenci y tin tur confiansa cu na final lo trece e organisacion na un compleho ‘state-of-the-art”, Vroegop ta termina.