Un minister cera y ta keda cu su salario ta un asunto hopi cuestionabel

Ta di lamenta cu un minster ta cay sera y ta keda cobra su salario. Si esaki pasa un ambtenaar of un hende di sector priva esaki no lo ta e caso segun Sr. Hubert Dirks di FTA ta lamenta.

E asunto ta keda uno cuestionabel pa sindicato FTA y ta mas cu logico y cuestionabel cu algo asina ta pasa. FTA a traha hopi tempo cu minister Paul cu e ta admira como persona, pero un situacion asina no por wordo permiti.

E caso di Minister Paul Croes no ta bon ehempel pa otro ambtenaarnan. Ta spera cu e dia di mayan cu cualkier ambtenaar wordo deteni, cu e tambe por keda cu su trabao. Pero segun Sr. Dirksz, ora ta papia di un minister, e no ta un “zomaar iemand”.

Nos Trias Politica ta algo cu mester wordo respeta. Poder hudicial no ta mete asina no mas cu un minister y ta un hues lo mester bisa si e ta culpabel of no. Pero e doño di curpa, pa etica lo mester a distancia su mes for di su posicion, coopera cu e investigacion y si na final tur cos a sali bon, e ora ey no tin niun problema pa sigui den bo funcion, segun Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA.