Un miho comunicacion ta necesario di tur banda

E hecho cu expertonan di Concacaf a bini Aruba y no a duna nan aprobacion pa uzo di nos stadionnan di futbol pa weganan internacional a lanta basta stof. Consecuentemente nos seleccion nacional di futbol tin cu hunga nan weganan di clasificacion pa e CONCACAF Nation League na Corsou. Criticanan a bini di tur banda sigur den e direccion di Fundacion Facilidadnan Deportivo cu tin e maneho diario di e dos stadionnan Guillermo Trinidad y Frans Figaroa.

Pa e motibo aki director di Fundacion Lotto pa Deporte kier a duna su punto di bista veridico riba henter e problematica rond di e dos stadionnan di futbol.

Como director di Lotto, Sr. Di Stefano Wernet ta haye masha di lamenta pa mira cu nos seleccion nacional di futbol mester bay hunga nan wega di clasificacion den exterior. Como un persona cu a lanta den un cas caminda su tata Sr. Candy Wernet tabata un ex-seleccionado di Aruba y Antiyas i baluarte den futbol rey.

E hecho aki ta masha masha di lamenta mes y ta haci hopi do

lor cu Aruba no por mira su seleccion hunga na cas sigur esnan cu stima e deporte rey.

Segun Sr. Wernet ta conta cu FIFA ta un organisacion mundial, un di esnan mas rico na mundo. E no tin duda mirando e magnitud di FIFA cu nan ta plania entre otro nan calendario un, dos of cuater aña adelanta pa tur hende sa for di un tempo largo caba kiko lo bay tini. Henter mundo ya sabi caba na unda e proximo Copa Mundial di futbol ta bai tuma lugar aki cuatro aña.

“Mi no ta kere cu den e caso di Aruba esaki lo tabata diferente. Ta imposibel pa kere cu ta recien Arubaanse Voetbal Bond a haya e notificacion for di CFU/Concacaf cu nan tin compromiso cu e Nation League Cup y cu esaki lo tuma lugar na Aruba. Pues aki mester di mas cooperacion y miho comunicacion entre Fundacion Facilidadnan Deportivo(FFD) cu ta responsabel pa e maneho diario y doñonan economico di Centro Deportivo Frans Figaroa y Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad y AVB (cu ta e usario principal) cu ta informa di adelanta di e plan pa loke ta futbol”, Sr. Wernet a splica riba e problematica cu a socede.

CENTRO DEPORTIVO FRANS FIGAROA

E acomodacion di Frans Figaroa na Noord pa hopi tempo caba tabata tin problema cu luz. Aki a haci un inversion grandi den e renobacion unda a pone dak y luz nobo, tur esaki segun planificacion den un temporada largo. Mester bisa cu tabata tin palabracion cu AVB riba e asunto di luz na CDFF. Den e caso aki AVB a splica cu e luznan no mester cumpli cu e normanan mas halto di FIFA anto e reglanan mas halto aki tin di haber cu e Nation League Cup. A percura pa e luznan wordo cambia y pa e luznan cumpli cu e regla di FIFA klase 2, esey ta poni den e rapport di e expertonan di Timeline Service cu ta e representante di Philips na Aruba. Awo si AVB a bisa cu di antemano cu e luznan mester ta na e standaard di mas halto di FIFA lo a percura pa esakinan wordo poni pero segun planificacion. Den e rapport di Concacaf a bisa cu e luznan no ta cuadra cu e standaard internacional, awo lo drecha esakinan, mescos ta conta pa e scoreboard, seguridad y cambio di e yerba. Tur esaki lo por drecha pero FFD mester plania y studia henter e materia bon prome cu cuminsa.

COMPLEHO DEPORTIVO GUILLERMO TRINIDAD

E asunto di stadion Guillermo Trinidad ta otro storia. FFD economicamente ta responsabel pa e mantencion diario di e stadion na Dakota, pero aki ta papia di mantencion. Esnan cu ta doño huridico di e stadion ta Land Aruba. Nunca Land Aruba a aserca Lotto of FFD pa drecha stadion Guillermo Trinidad, dus cu cen ta wordo poni di tur dos banda pa drecha e stadion. Den pasado Lotto a inverti mas cu Afl. 5 miyon den mantencion di e compleho deportivo aki y nunca Lotto a haya e placa ey bek for di Land Aruba. Ta bon pa AVB papia cu Land Aruba pa wak con gobierno ta bai yuda den invershon nan na e stadion Guillermo Trinidad. Land Aruba ta traha cu un presupuesto di un pais, hopi grandi compara cu Lotto pues nan mester por aloca di e suma grandi aki un tiki placa pa renobacion di e stadion. Land Aruba ta doño huridico di stadion Guillermo Trinidad y ta prome llama pa hasi inversion nan necesario. Ta pesey ta importante pa bini mas lihe cu ta posibel cu e Dialogo National di Deporte pa pone un vision, mision y strategia firme, realistico y duradero pa nos Deporte na Aruba. Lotto si tin e compromiso cu mundo di Deporte na Aruba, mira e inversion miyonario cu a tuma lugar na e Piscina Olimpico Sr. Roly Bisslik, unda e soño di por a organisa un Central American and Caribbean Amateur Swimming Confederation (“CCCAN”) pa promer biaha den historia di Aruba a bira real. CCCAN ta duna punto pa olimpiada. Esaki tawata un planificacion di 2 anja. Lotto tin e amor pa deporte.

Comments

comments