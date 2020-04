Un mensahe di CEO di oficina di turismo A.T.A adaptando na e ‘Normal Nobo’

Recientemente CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Tjin Asjoe-Croes, a emiti un carta na socionan den turismo. Aki ta sigui un impresion di esaki cu ta recapitula diferente aspecto clave.

Siman pasa diabierna a haci net un luna cu Aruba mester a tuma e decision dificil y necesario pa cera nos fronteranan pa asina responde na e brote di e coronavirus. Hunto, nos ta sinti e efecto increibel cu e pandemia aki tin riba e industria di biahe, nos economia y e bida cu nos tur tin. Mientras cu nos tur ta purba landa den e awanan desconoci aki, Aruba Tourism Authority ta sigui totalmente comprometi na e trayecto di crisis, y mas importante ainda na esun di recuperacion.

Accionnan actual:

Como parti di e ekipo nacional di crisis, nos enfoke primordial ta pa yuda maneha e brote aki hunto cu e departamentonan concerni. Esaki ta inclui comunicacion relevante internacionalmente pa cu e crisis aki y proteccion di e imagen di Aruba. Ademas nos a tuma e precaucionnan necesario pa salbaguardia e organisacion di A.T.A. riba un nivel financiero y di recursonan humano, y esaki lo sigui haya atencion.

E alcance global di e pandemia aki a obliga nos pa ahusta nos manera di mercadea Aruba, cu antes nos tawata wordo mercadea ampliamente via diferente medionan di comunicacion, desde inicio di e pandemia a limita tur canal di comunicacion cu ta rekeri inversion y a enfoca solamente riba comunicacion via social media, PR, via e-mail marketing, y aruba.com.

Via e canalnan di social media primordialmente, a desaroya un strategia digital unda ta eleva e spirito di e hendenan y mustra con nos por ta hunto den esaki, ‘#TogetherWhileApart’ (hunto durante e distancia) y cu e felicidad lo prevalece #HappinessShallPrevail. Comunicacion di e crisis y maneho di Aruba tambe ta continua.

Nos propio canalnan (Social, ECRM, YouTube, Aruba.com y e forum) awo ta brinda contenido cu ta trece positivismo na hendenan y ta ofrece un distraccion saludabel cu ‘momentonan di felicidad’ cu ta mantene nos conecta cu nos (futuro) bishitantenan y fanaticonan di nos destinacion. Asina Aruba ta keda ‘den e mente di tur hende’ y ta agrega un poco di alegria globalmente. E resultadonan te cu awo ta sumamente positivo cu un ‘engagement’ halto di hendenan den diferente mercadonan.

Kico lo sigui awo:

Mientras e timeline no ta duna un visibilidad claro ainda, nos sa cu Aruba lo habri bek di nobo pa negoshi. Como cu turismo ta e pilar di nos economia, A.T.A. a bin ta traha riba un plan di recuperacion, conhuntamente cu AAA, AHATA, y ATSA. Lo comparti mas di esaki cu esnan concerni. Tambe A.T.A. lo continua cu su parti (rol) integral di e proceso nacional cu ta enfoca riba e Recuperacion Economico, cual tin un priorisacion halto.

A desaroya e asina yama ‘Tourism Recovery Marketing Plan (TRMP)’ (Plan di Mercadeo pa Recuperacion di Turismo). E plan aki ta presenta diferente oportunidad cu ta mustra varios scenario y loke nos por logra hunto y kico ta e enfoke awo y kico lo sosode manera Aruba habri su frontera. Independientemente con nos futuro lo sigui desaroya, e ta crucial cu nos por reconstrui nos producto turistico teniendo cuenta cu entre otro e estudio di capacidad di carga y accionnan pa proteha nos naturalesa y nos patrimonionan cultural –entre otro.

Nos mester prepara nos mes pa cuminsa atrae bishitantenan y sigura cu e placa di turismo lo bolbe den nos economia. Mester ta prepara pa cu esaki localmente. A.T.A. conhuntamente cu socionan ta dedica atencion na programanan specifico dedica na crea e ‘normanan’ nobo pa por opera y ofrece servicio. Pensa aki riba e importancia di saneamento y higiena. Pero tambe riba con negoshinan lo atende cu ‘social distancing’. Sin por brinda e confiansa y e siguridad aki na nos bishitantenan, no por habri bek. Di otro banda pasonan ta ser discuti y evalua di e pasonan cu aerolineanan y barconan crucero lo tuma pa cu e topiconan menciona. Hecho ta cu criteria di entrada pa nos isla ta sumamente importante.

E curso online di e Aruba Certificacion Program (Mi Compromiso) actualmente ta wordo ofreci gratis. E curso aki ta enfoca riba servicio na e turistanan y conocemento di nos isla entre otro. Asina A.T.A. conhuntamente cu Aruba Excellence Foundation ta probecha y stimula enfoke riba nos conocemento y nivel di servicio!

Yudando nos socionan pa medio di un serie di webinars

E ta nos prioridad pa sigui traha di serca cu nos socionan. Pa yuda prepara e caminda nos dilanti, e siguiente simannan nos lo ta presentando un serie di webinars cu lo ta dedica na plannan mara na e trayecto di recuperacion, un resumen di nos strategianan global di mercadeo y accionnan delinea pero tambe riba oportunidadnan proactivo. Un di e sesionnan lo ta dedica na ‘airlift’ y lo wordo presenta pa nos socio Aruba Airport Authority. E ultimo desaroyonan pa loke ta servicio aereo lo wordo comparti.

Nos tur ta hunto den esaki

Manera semper, pero awo mas cu nunca, nos ta comprometi pa sigui traha hunto pa asina Aruba por bolbe mas fuerte cu nunca – y esaki no ta posibel sin e sosten di un y tur. Ta momentonan dificil y e responsabilidad di cada individuo nunca antes tabata asina importante! Bo comportacion lo aporta na e decision di por habri bek, pues tene esaki presente na tur momento!

