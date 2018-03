Un mayoria chikito a vota contra di e ‘aftapwet’

AMSTERDAM- Cu casi 80% di e votonan conta, e resultado ta cu mas hende a vota contra di e ‘aftapwet’ cu na fabor di esaki. E porcentahe di voto contra ta 48.9 % , 47.2% di e votonan a bay na fabor di e Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) of e ‘Aptapwet’.

E resultadonan definito di e referendum no ta ‘bindend’. Segun e ley di referendum e proposicion lo mester wordo reconsidera pa gobierno si e asistencia ta di por lo menos 30% y si un mayoria vota contra di e proposicion. Al menos e drempel di asistencia a wordo logra.

E minister encarga cu e referendum Kajsa Ollongren (Minister di Interior) no tabata kier a duna niun declaracion diahuebs anochi. Pa Ollongren, e resultado ta “too close to call”: e cantidad di votonan pro y esunnan contra ta demasiado cerca di otro. Ta spera cu lo haya un reaccion di Ollongren den oranan di diabierna.

Kico lo a pasa di no a logra e mayoria?

Chens ta cu e cantidad di votonan pro y e cantidad di votonan contra di e ley aki lo no logra mayoria door di e cantidad di votonan en blanco. E ley di referendum no a tene cuenta cu si acaso no logra e mayoria di 50%.

Pero e buraco den ley aki no ta un problema segun e Conseho Electoral. “Segun e Conseho ta papia di un mayoria na fabor di un decision consultativo pa wordo rechasa, si, den caso di asistencia suficiente, e porcentahe di votantenan cu a vota contra ta mas halto cu e porcentahe cu a emiti un voto valido na fabor”, segun e Conseho.

Privacidad

E Wiv segun AIVD ta necesario pa busca peligernan pa democracia online, manera teroristanan of hackernan internacional. Organisacionnan manera Amnisty International ta contra di e ley aki ya cu e ta nifica un violacion ariba privacidad demasiado grandi. E referendum consultativo tabata un iniciativa di un grupo di studiantenan di Amsterdam.

Si gobierno dicidi di introduci e ley aki, esaki lo wordo introduci desde 1 mei 2018.

CARIBE HULANDES

Aki na Aruba tambe por a vota pa e ‘aftapwet. Esaki a tuma luga na oficina di VNO na Playa. Un total di 91 votonan valido, 53 a vota pro y 38 a vota contra, 0 voto blanco.

Na Corsou tambe tabata tin 154 voto valido, di cual 100 a vota pro, 52 a vota contra y 2 voto blanco.

Na St. Maarten tabata tin 25 voto valido, 13 a vota pro, 12 a vota contra y 0 voto blanco.

E resultadonan preliminar y definitivo lo wordo anuncia na Hulanda.

