Kapel di Alto Vista na Aruba recientemente a haci actualisacion cu instalacion di Panelnan Solar, haciendo Aruba su Famoso Kapel briya cu un sentido caluroso y espectacular durante parti anochi.

E Famoso Kapel di Alto Vista a wordo re – construi den aña 1952, pero su localidad tin un historia hopi mas largo. Esaki tawata antes e prome misa di Aruba. E Kapel ta carga un historia y cultura hopi valioso pa nos isla y ta situa na punta di un sero cu un bista pa Costa di Noord.

E kapel ta un prueba historico di Aruba su rikesa Catolico. Awe, no solamente e ta un sitio balora y stima pa nos localnan pero tambe un destinashon importante pa varios turista, rondona pa e bunitesa di nos cadushi nan y un bista panoramico impreshonante di nos costa, ofreciendo un ambiente di paz pa tur bishitante.

Michael Geerman, Projectleider di Sint Anna Paraochie y Alto Vista Chapel, recientemente a colabora cu Mister Green Aruba pa realisa e actualisacion di Panelnan Solar. E instalacion nobo aki ta un logro hopi grandi pa e Kapel, mirando e localidad di e establecimento, un instalacion electrico lo twt hopi complex y lo a costa hopi tempo, e instalacion nan di Panelnan Solar di Bateria instala door di Mister Green Aruba a prueba di ta e solushon perfecto pa ilumina e Kapel di Alto di Vista durante ora nan di anochi, asina brindando e posibilidad pa hasi bishita despues di bahada di solo. Den palabra di Michael Geerman: “Den nomber di Pastoor y Parochie nos ta hopi contento cu Mister Green/Power House, y nos ta hopi orguyoso cu e projecto aki”.

E lugar Sagrado aki regularmente ta wordo ilumina pa un sin fin di bela, contribuyendo na un ambiente encantador. Danki na e iluminashon nobo awo bishitante nan por disfruta facilmente di e Kapel durante ora nan di anochi. Kapel di Alto Vista ta ricibi tur hende calurosamente, sea religioso of no, pa experencia e atmosfera di paz y atende e sirbishi semanal.

Het is een eer dat er door de Sint Anna Parochie voor ons bedrijf gekozen is en we kijken met veel plezier terug op dit unieke project,” aldus Coen van Daal, oprichter van Mister Green.

Den palabra di Coen van Daal, director di Mister Green: “ E ta un honor pa a wordo scohi pa e projecto aki door di Sint Anna Parochie y nos ta reflecta back cu hopi amor y alegria.”

E actualisacion nan di Panelnan Solar na Kapel di Alto Vista ta marca un stap hopi grandi den historia di e Kapel y mehora e experencia di cada bishitante . E Kapel su lus nan lo atrea awor mas bishitante y lo sigui simbolisa Aruba su rikesa.

Pa mas informacion y orario nan di bishita por tuma contacto libremente cu Sint Anna Parochie +297 587 1409