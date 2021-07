Un logro mas pa LabHOH y Aruba: LabHOH prome pa test variante di Covid-19

LabHOH, esta laboratorio di Dr. Horacio E. Oduber Hospital como e lab pionero na Aruba a efectua desde maart 2020 mas di 150 mil test di Covid-19. Nos ta mas cdi 1 aña despues y mescos cu Covid-19, e virus a desaroya di tal forma cu awendia nos conoce variantenan tambe di e virus aki. LabHOH tambe a adapta nan maneho y amplia den ekipo y servicionan y awor por atende y diagnostica tambe cu e variantenan cu tin na Aruba.

Andert Rosingh, artsmicrobioloog, a duna di conoce cu e virus di Covid-19, manera tur otro virus, ta cambia constantemente. Nan ta haya cierto caracteristica nobo, unda cu e por ta mas of menos agresivo. Esey ta caracteristicanan cu ta determina un variante. Un persona comun no por reconoce variante., di mira un persona no por bisa. E unico manera cu por detecta e variante di Covid-19 manera por ehempel si e tin variante Delta of Alpha ta cu e aparato cu LabHOH tin. Aparte di ta e prome riba isla cu por a haci PCR test, awo LabHOH ta e prome cu por reconoce cua cua variante un persona tin.

Na momento cu mundo henter a mira cu a bin mas variante y a cuminsa raporta esaki, LabHOH a haci su esfuerso pa tin un test cu por a diferencia ki tipo di variante tin na Aruba. Te algun siman pasa tabata manda e testnan positivo pa Hulanda, pero despues di dos pa tres siman tabata haya e resultado cua variante e tabata.

Awo por haci e test aki na Aruba mes y ta haya e resultado mesora. E banda bon di esaki ta cu e test ta detaya e tipo di variante y su caracteristica nan. “Door di sa cua variante tin, nos por tene cuenta cu ne den e maneho”, el a duna di conoce. Si tin un variante hopi agresivo, e ora porta lo ester ta ams severo den por ehempel medida of vice cersa.

LabHOH ta orguyoso di ta e prome laboratorio na Aruba cu por brinda e servicio aki y alabes tambe e prome den region di Caribe Hulandes pa por ofrece e testnan moderno aki.

