Un keho mester yega Salubridad Publico pa por tuma accion

Den caso cu un hende bira malo dor di e cuminda cu el a come na e cas of e luga, mester duna un keho pa Departamento di Higiena por tuma accion pa cual aki Sra. Yvette Geerman di Departamento di Higiena ta splica mas di kico ta e desaroyonan pa cu ley.

Tur keho como Salubridad Publico cu drenta cerca nan, ta wordo registra y nan por actua na e momento ey. Pero esey no ta descarta cu kehonan a bin for di Facebook of via otro canal cu no ta pone atencion ariba dje. Salubridad Publico ta haci apelacion, pa esun cu tin keho pa entrega esaki na Departamento di Higiena, di Salubridad Publico pa e wordo trata na e forma mas corecto. No mester descarta cu si e keho bin fia Facebook of otro media, cu esey tambe lo wordo atendi. Tur keho lo wordo atendi, esey ta nan meta. Esey ta loke hopi atencion na dje tambe.

E problemanan di higiena ta birando mas consciente, nan ta varia unda cu tin momentonan, unda cu den tur cas di tur persona, Salubridad Publico no por drenta. Si por a ripara cu durante ultimo aƱanan, a trece hopi mas informacion na pueblo. Di e manera cu asina e pueblo ta mas consciente ariba e tereno akinan. Den e direccion aki Salubridad Publico kier bay, di educa pueblo mas tanto posibel.

Sra. Geerman a sigui bisa cu e controlnan ariba restaurantnan ta bay regular. Nan ta haci nan inspeccion ta wordo haci manera mester ta. Accionnna conhunto cu otro departamento a yega su final awo, nan ta den fase di un evaluacion di manera cu e ora nan por bay sinta analisa tur e cifranan cu tin. Pero locual ta inspeccion e ta bayendo regularmente y nan ta keda pone atencion ariba dje. Asina Sra. Yvette Geerman, di departamento di Higiena di Salubridad Publico a splica.