Un homber no ta lanta abusado, nan ta bira abusado

Aworaki Sra. Suzy Kock no kier sali nan defensa di e homber cu ta lanta man dal, pero ta conoci tambe cu 90% di hende homber cu lanta man dal un hende of abusa di su pareha, tambe a pasa den casonan di violencia domestico, como mucha. Sra. Suzy Kock ta amplia.

Casonan asina ta normal pa nan y pa nan bay siña haci esaki, ta tuma atrobe un extra esfuerso pa haci esaki, pa e custuma cu por otro. Hombernan cu maltrata un hende muhe, ta abusado, pero nan no ta lanta ta un abusado, nan ta bira abusado.

Esey ta algo cu Fundacion ta traha ariba dje, cu no ta solamente e victima ta wordo trata, pero e abusado tambe. Bo lag’e bay, e ta cla pa bay pa su siguiente victima. Tin biaha hombernan tambe ta victima di hende homber. Violencia no conoce diferencia di genero. Den e cifranan di hende homber di Fundacion ta cu hende homber tambe por yega nan e fundacion, no hende muhe so. E tin di haber cu violencia domestico, unda e hende muhe ta dal e homber pa un of otro motibo, planchi den cabes, palo den cabes. Esaki ta wordo considera maltrato.

E ser masculino, e tin hopi dificultad pa trece esaki dilanti. Den un generacion di hende homber, nan no ta yora. Esey ta algo cu nos a crea y mester cambia esaki. Tempo nan aya, un hende homber no mag di bisti color roos. Awendia un hende homber por bisti e color roos. Sra. Carrasquillo ta sigui bisa cu ora cu si e hende homber bin busca ayudo. Por ta nan ta bay un polis. Ki mishi e homber ta bay entrega denuncia contra di su señora? Paso esey ta berguensa. Pero entre personanan di e mesun sexo, tambe tin casonan cu ta yega cerca e fundacion. E taboe den cierto areanan ainda ta vigente.

Ta haya hende homber cu si ta busca ayudo di biaha, unda cu e ta admiti cu el a lanta man pa nan pareha. E ta un edad relativamente jong, entre 28 pa 40 aña. E Fundacion lo tin mas actividad mas adelante. Henter e programa lo bay sali den corant. Pero tin algo mas na caminda, cu nan no kier a divulga, ya cu kier pa e keda un sorpresa.