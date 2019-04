Un hoben ta sobrevivi di milager despues di cu’n bara di hero a perfora su cabes

NEW DELHI, India – E obheto frustra a drenta den e region temporal banda drechi y a sali den e region frontal banda robes di e craneo.

Na India, un hoben a salba di milager despues di cu’n bara di hero a pasa door di su craneo y a wordo someti na un cirugia di risico halto pa saca e bara for di su cabes.

Sanja Bahe, di 21 aña tabata construyendo un pos na su cas, den e localidad di Balaghat, estado di Madhya Pradesh, ora cu e structura unda cu e tabata para a kibra y el a cay ariba algun bara di hero den e fondo di e poz.

Un di e baranan a drenta na su banda drechi di cabes y a sali na e region frontal robes di su craneo. Ademas, e bara a perfora un di su mannan.

Bahe a wordo traslada den un ambulance pa un hospital di e estado bisiña Maharastra y durante henter su biahe e tabata na tino. E cirugia na cual el a wordo someti a dura 90 minuut y no a surgi complicacionnan despues di e operacion.

E neurociruhano Pramod Giri a splica cue bara a daña e tehido celebral, cual lo por provoca problemanan den futuro manera pasmonan (epilepsia), pero no ta forma un peliger mortal. Di mes manera, e obheto frustra aki a pasa na solamente algun milimeter di e adernan principal, cual den caso di perforacion, e lo por a causa su morto.

Te cu awo, bisiñanan di e localidad di Balaghat a logra recauda casi 1300 dollar pa yuda cubri e gastonan di dokter di Bahe.

Comments

comments