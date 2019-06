Un grupo grandi di mas cu 900 ciudadano a ricibi nan carta di pre reservacion

Siman pasa diaranson (29 di juni) e di 5 grupo a ricibi nan carta di preservacion. Un grupo di riba 900 ciudadano (cu a aplica na 2006/2007) cu a bin na remarca pa por construi nan cas y forma nan hogar. Esaki basa riba e maneho di ‘First in First out’ (FIFO), caminda cu tur hende cu aplica pa tereno ta ricibi e oportunidad aki, den cuadro di e maneho di Gobierno pa pone e ser humano central! Di e forma aki cumpliendo cu e meta pa provee 1000 cas pa aña, Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a elabora durante di rueda di prensa di Gobierno di Aruba.

E maneho di Gobierno actual ta uno transparente den cual no ta mira color politico. E proceso pa un ciudadano yega na su hogar ta encera entrega di peticion pa tereno na e departamento concerni cual ta Directie Infrastructuur en Planning (DIP). Unabes cu un ciudadano bin na remarke e mester por cumpli cu e rekisitonan stipula den ley. Esaki ta contrario na e maneho hiba pa Gabinete Eman 2, den cual personanan comun no tabata bin na remarca pa tereno y solamente esnan yega na e Minister e tempo ey tabata ricibi tereno. E mal maneho di e Gobierno anterior a hiba na e situacion unda cu miles di ciudadano tabata warda (algun for di 1994) pa por ricibi e oportunidad cual ta un derecho pa por construi nan cas. Cual aworaki no ta pasa mas pasobra Gobierno actual a implementa e maneho nobo cu ta traha cu e sistema di esnan cu entrega peticion prome ta bin ta remarke prome.

Ademas tur e rekisitonan ta stipula den forma transparente y cla pa cual cada ciudadano cu a bin na remarca y ricibi nan carta di preserevacion sa, cu e unico persona cu por kita e derecho aki for di nan, ta nan mes si no cumpli cu esakinan. Pa cual ya tin hopi persona cu a cumpli cu e rekisitonan aki caba!

Pa conclui Minister Oduber a bisa cu e meta ta: Pa e aña aki logra trata peticionnan pa tereno te cu aña 2010 y cu entrante aña 2020 lo por trata tur peticion pendiente y actualisa e lista aki te cu aña 2018.

Comments

comments