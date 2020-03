Un grupo di hende no ta respeta Toque de queda, ta di lamenta e detencionnan

Den apenas 2 dia di Toque de queda total di 76 detencion, e pregunta cu tur hende ta haci pa malo pa hunga tof arogancia egoista of ta gewoon no tin respet ni norma y balor mas cu mayoria di nos pueblo a lanta cu n’e di nos ante pasadonan. Ta di lamenta cu e cifranan di un toque de queda ta mas hopi cu detencionnan di carnaval.

Awe grandi y chikito no por generalisa pero tin biaha ta aparce cu si no haci algo malo no ta sinti bon of si no falta respet na autoridad no ta sinti bon, increibel riba e isla chikito aki cu hende no por compronde cu toque de queda ta keda paden no tin mag di ta pafo di bo cura di cas.

Di otro banda doño di trabou mester scucha tambe y wak un manera pa evita cu trahadonan ta riba caminda principalmente hotelnan pone un camber disponibel pe trahado por tin for di 8 pm na su pia di trabou cu e por sosega y ora di subi warda e por haci esaki paso pa polis tambe keda para tur auto anto keda controla ken tin carta of di trabou no ta nada dushi, pasobra esaki ta un perdemente di tempo.

Trahadonan den cuido hospital por wak hunto cu azv con por haci pe trahador den salud di berdad Toque de queda kiermen ningun hende, vehiculo cu no ta di autoridad no por ta riba caya si pueblo no kier respeta polis ta pone cu autoridad y Gobierno por bay den un toque de queda pa mas ora y manera gran parti di mundo a haci caba pone militarnan traha hunto cu polis.

Un Bon Mama Of un bon Tata lo castiga su jiu pa su mesun un bon bida y salud di hende no ta cos di hunga cu ne STOP DI PLAME KEDA PADEN.

Ta spera cu e dianan di toque de queda cu falta esnan cu ta sinta haci mal chansa y e muchanan cu no tin nada di haci keda paden y evita di keda pega.

Comments

comments