Un grupo di 13 studiante ainda ta pega na Aruba

Manera ta conoci cu tur aña un grupo grandi di studiante ta sali pa Hulanda pa nan sigui nan estudionan superior den exterior. E aña aki no ta un excepcion.

Pero ya for di prome cu fin di siman tabata tin algun problemanan tabata resalta ya cu na ultimo a bin haya sa cu no tabata tin cupo pa 20 studiante pa bay ariba e vuelo di KLM. Gobierno di Aruba a dicidi cu ta manda e studiantenan aki cu un vuelo di Insel Air pa Corsou, na unda cu nan lo mester aborda un vuelo rumbo pa Hulanda. Pero pa un of otro motibo, e studiantenan ainda ta na Aruba. Un di e studiantenan aki ta relata loke nan ta pasando aden.

Segun e studiante diamars nan tur a bay aeropuerto, pasa den full e proceso akinan, pa despues nan bin haya sa cu nan lo no bula pa Corsou. Ora cu nan tabata sinta eynan ta warda, nan a wordo yama informandonan cu nan lo no ta biahando. Esaki ta crea un disgusto cerca e studiantenan, ya cu nan no ta wordo informa di kico ta pasando, sino te na ultimo.

Nan ta un grupo di studiante, caminda tabata tin full un programa prepara na Hulanda, cual ta e sistema di opvang cu ta algo necesario pa e recien yeganan. Tur esey a wordo para, y awor nan ta sali perhudica ya cu nan lo no tin un persona pa cana cu nan pa yudanan, ora di bay inscribi na Gemeente of bay habri un cuenta di banco.

Segun e studiantenan, di e 209 studiantenan cu mester a bay Hulanda hunto, 28 studiante a keda atras y segun nan tabata tin un cuestion di “late booking” pa cual nan a sali perhudica.

Un di e studiantenan, Nicole de Cuba a informa cu nan a haya un meeting cu e representante di Minister President, un persona di Departamento di Enseñansa y cu Minsier Juan David Yrausquin cu a splica nan cu Minister President no tabata na altura mes di e situacion, pero Minister Michelle Hooyboer- Winklaar si tabata na altura di e situacion, pero niun di nan no a acerca nan splicandonan cu kico ta bay pasa of kico nan ta haciendo pa remedia esaki. Den e reunion nan a expresa nan malcontento y a trece nan puntonan dilanti. E opvang cu tabata tin na Hulanda, paso nan tabata mester a keda dos dia den hotel, ya esey no ta bay door. Kico ta bay pasa cu e ticket, ya cu nan a wordo cobra pa KLM, Aruba – Corsou/Corsou – Hulanda. Tambe nan kier sa cuanto e diferencia cu nan mester paga awo, si nan ta haya un vergoeding cu nan mester keda na Panama, ya cu nan ta biahando via Panama y kico ta pasa cu nan ora cu nan yega Hulanda.

Segun Nicole de Cuba, e biahe tabata planea pa dia 31 di Juli pa tur bula hunto. nan a haya un email pa nan pasa busca nan ticket, pero e mesun dia algun di nan a haya un yamada cu nan nomber no ta poni pa bula dia 31. Pa su mañan nan a haya un yamada pa busca nan ticket, tabata planea cu nan lo bula dia 1 di Augustus. E studiantenan mester a sali for di Aruba pa Corsou cu Insel Air y na Corsou nan lo mester a tuma e vuelo di KLM for di Corsou pa Hulanda.

E studiantenan a wordo informa cu nan lo mester paga e diferencia di e pasashi, ya cu nan ta bayendo via Panama. Tur loke e studiantenan ta pidi pa un overzicht di tur loke ta e gastonan y kico ta wordo kita for di nan lening. Departamento di Enseñansa a contact e agencia di biahe y tur cos a wordo regla pa e studiantenan sali pa Panama diabierna 4 di Augustus, pa despues anochi sigui pa Hulanda.

En total 13 studiante a keda atras, di cual uno ta menor di edad, y esaki a wordo poni ariba un vuelo directo pa Hulanda, dos a bay ariba nan mes y nan a bay caba. E nuebe nan cu a keda atras, lo wordo biaha diabierna via Panama pa Hulanda. E studiantenan a wordo perhudica den e parti di opvang, cual ta un programa cu nan mester a tuma parti di dje, pero esaki tampoco no a bay door.

Di parti di e opvang na Hulanda, e studiantenan a wordo informa cu nan no sa con lo sigui cu nan, ya cu e programa di opvang ta bay caba. Nan ta wardando ariba e ministernan cu lo purba di regla pa nan no wordo perhudica ora cu nan yega Hulanda. Di parti di scol, nan tin tempo ainda, pero segun e mesun studiantenan, ainda varios di nan lo mester bay regla cas y mas tempo nan keda Aruba, menos tempo nan tin pa regla nan asuntonan na Hulanda.