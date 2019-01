Un gobernante mester tin cierto specialisacion y no solamente popularidad

Tin ora comunidad na Aruba ta sinti cu na Aruba, sea Ministerio Publico of kisas e investigacion no ta cana corecto of tin biaha den comunidad, e politico tin hendenan asina bon rond di nan, ora di investigacion, no ta haya nada toch. A puntra Sr. Hessel ariba kico ta e rol di gobierno of di ministerio Publico, y mas importante ariba e rol di parlamento, ariba e ley di persecusion di politiconan.

Sr. Hessel a cuminsa na bisa cu, specialmente na paisnan chikito, tanten cu e parlamentario ta sali for di e mesun partido cu e gobernante, e tendencia ta keda pa defende e gobernante. Esaki ta specialmente pa paisnan chikito. E lasonan cortico ta haci cu no por hinca bo mes den problema, pa motibo cu pa hopi aña ta bay sufri e consecuencianan. Pero, p’esey tambe, aña pasa den e prome simposio, Sr. Hessel a bin cu’n proposicion pa un modelo di gobernacion hopi diferente, unda cu no tin e lazonan aki mas, unda cu no tin e partidonan politiconan aki mas. Lo tin participacion directo di varios gremio na Aruba, den e trabao di supervision y di direccion di un pais. Y di unda tambe, representante di e pueblo di regionnan na Aruba, sin laso pa partido, pero ta defende e interes di nan bisindario, ta haci e trabao di supervision. Y esey lo ta un garantia pa mehora e calidad di gobernacion. Den e propuesta cu Sr. Hessel a haci tambe, e gobernantenan lo ta hende cu tin specialisacion ariba e tereno specifico. Y no pa motibo di popularidad, cu ta mas bien pa nan cumpli cu peticion pa privilegia hende of negoshi, nan ta hiba un maneho. P’esey ta importante pa haci un cambio. Pero e empuhe aki mester sali for di pueblo. For di e seno di politica mes, nan lo no bay entrega tur e privilegio cu nan ta gosa di dje actualmente.

E cambionan aki, solamente por bin na momento cu hende ta bira mas consciente di kico ta pasando. Esey ta un di e trabaonan mas importante cu nos a haci den e ultimo añanan, cu nan a analisa tur rapport cu a wordo publica, tanto di Raad van Advies, di ARA, di SER, di otro instancia, otro comisionnan, di Van Lennert, di IMF, di Banco Central. En fin, tur comision cu a haci investigacion, Fundacion Bon Gobernacion a studia esakinan. Y tambe nan a traha rapportnan di nan mes, pero a base di tema cu ta un problematica na Aruba: e tema di maneho di personal, manera di Financieel Beheer, Transparencia, e Funcionamento di Parlamento.

E ultimo rapport cu Fundacion Bon Gobernacion a publica recientemente tabata toca e tema di e Maneho Social Economico. Aruba no tin un cultura di lesa, pero esunnan cu si a lesa esaki, ta haya e imprension cu aki a trata consistentemente di criminalidad gubernamental, segun Sr. Armand Hessel, di Fundacion Bon Gobernacion.

