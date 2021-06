Un foro electoral cu lo enfoca riba e balor di Cultura y Creatividad

Diaranson 16 di juni proximo lo tuma lugar un foro cultural. Un iniciativa pa trece tur partidonan politico cu ta participando pa eleccion Parlamentario 2021 hunto pa asina nan por comparti y dialoga di nan vision pa Cultura, Creatividad, Innovacion, Arte y e desaroyo exitoso di nos Industrianan Cultural y Creativo.

Fundacion Go Cultura ta organizando e foro aki considerando cuanto interes tin no solamente den e sector cultural y creativo, pero di varios grupo den nos comunidad, con nos por aporta na no solamente diversifica e economia local pero tambe crea un desaroyo mas sostenibel pa Aruba cu tin cultura y creatividad na su curazon.

E foro aki cu lo cuminsa 6’or di atardi den Cas di Cultura ta dedica specialmente pa tur e creativonan di nos isla manera tur musico, producer, escritor, DJ, pintor, escultor, poeta, empresario creativo, magazine editor, diseñador di moda, software designer, diseñador grafico, bailarin, actor, chef, arkitecto, marketeer, PR specialist, docente di arte, IT specialist, Gamer, productor di pelicula, performer, ingeniero di sonido, locutor, presentador di television, social media influencer, artesano y mas. Moderadornan lo ta Edjean Semeleer, Amy Richards y Thaïs Franken.

Durante e foro cultural nos lo haya sa mas di e visionnan pa cu cultura y su financiamento, maneho nacional, cultura y enseñanza, cultura y desaroyo social, posibel reforma den nos leynan y sistema fiscal, cultura y turismo, inclusion social, innovacion, exportacion y herencia cultural.

Tur 12 partido politico participando den eleccion proximo a ricibi e invitacion pa por tin un representante presente y asina comparti e partido su vision cu e publico presente y tambe esnan siguiendo e transmicion en bibo via pagina di Facebook di Go Cultura Foundation of via Nos Isla TV canal 23 riba cable.

Publico presente den Cas di Cultura lo tin e oportunidad tambe pa haci pregunta na e politiconan y na final lo tin e chens di sigui intercambia idea y conocemento. Entrada cu ta na balor di Afl.35,- ta obtenibel sea door di manda un email na [email protected] of tambe un Whatsapp message pa 5695442.

Si abo tambe ta kere den e potencial creativo y innovativo di nos hendenan y kier ta parti di e esfuerzo pa pone Cultura y Creatividad na e curazon di e desaroyo sotenibel di Aruba, nos ta recomenda bo pa participa den e foro cultural importante aki. Forma parti di e dialogo y iniciativa pa aporta na fiha e maneho cultural di gobernacion di nos pais pa e proximo añanan.

