Un fenomeno magnetico catastrofico por laga algun parti di mundo inhabitabel

CIENCIA

E campo magetico terrestre ta sufriendo un serie de anomalia cu por anticipa cu Mundo ta preparando su mes pa un inversion di su polonan, segun datonan di e Agencia Espacial Europeo (ESA, pa su inicialnan nan Ingles), y publica pa The Daily Mail.

E “escudo”cu ta proteha nos contra e rayonan solar ta debilitando mas tanto den e zonaann di Suramerica y Surafrica. Esaki ta wordo yama Anomalia di Atlantico Sur door di cientificonan. Datonan di ESA ta revela cu e corientenan di hero likido bou di superficie di Mundo ta moviendo di un forma hopi activo, cual por indica cu e polonan ta na punto di “bolter”.

Paralisis di infrastructura tecnologico actual

E consecuencianan di e fenomeno aki, cual a tuma luga pa ultimo biaha 780 mil aña pasa, ta cu e Mundo por experiencia cambionan climatico “desastroso” y fayonan den su sistema electrico, segun e cientifico Canades Alana Mitchell. Varios ta e zonanan di nos planeta cu lo por keda inhabitabel.

Ademas, e campo electromagnetico por debilita mas ainda cu inversion aki di e polonan, cual habri camina pa bientonan solar y aumento di e nivelnan di radiacion, cu resultadonan manera e eliminacion di rednan electrico di suministro di energia rond mundo y dañonan ireparabel den e satelitenan di comunicacion.

Si esaki tuma luga, e tormentanan causa pa e bientonan solar “lo por paralisa e infrastructura tecnologico moderno y pone e bida di e astronautanan den espacio, na peliger”, segun cientificonan ta adverti den e revista Physical Review Letters.

Pa haya un idea di loke por pasa, ta bon pa recorda un fenomeno di casi tres aña pasa, ora cu a detecta anomalianan den e magnetosfera, region di e campo magnetico terrestre cu ta absorbe gran parti di e biento solar.

Ese fenomeno no a causa mucho daño. Sin embargo, mester tene na cuenta cu niun di e sistemanan ta garantisa cu e suministro di energia y awa a wordo construi pa resisti e impacto di rayonan cosmico.

Historicamente, e polonan magnetico noord y zuid ta inverti cada 200 pa 300 mil aña y despues di esey nan ta bolbe bek na nan posicion normal. Sin embargo, mester tene na cuenta cu actualmente nos bida ta draai rond di telefon, computer, verwamer, y un industria basada riba electricidad, y e consecuencias di esaki pa civilizacion por resulta catastrofico.

Fuente: The Daily Mail

Comments

comments