Un Explosion di Liderazgo of un Liderazgo Explosivo

Otro siman lo biaha pa Boneiro Toastmaster Angeline Tromp-Zievinger pa representa pais Aruba na e Conferencia di Districto 81 di Toastmasters, unda representantenan di 26 pais den Caribe lo duna nan presentasion.

E competencia na Aruba a tuma luga dia 23 di Januari 2019 na Bibloteca Nacional entre e finalistanan di e Toastmasters Clubnan Arubiano. Angeline Tromp-Zievinger a sali ganador representando Yamanota Toastmaster Club y a bira e candidato cu lo representa pais Aruba na e Conferencia di Districto 81 di Toastmasters. Angeline Tromp lo bay competi cu su discurso titula: ‘Boom, the bomb went off!’ (Boom, e bom a rementa!).

Yamanota Toastmasters Club ta un club bilingual, esaki ta encera cu e reunionnan ta wordo conduci sea na Ingles of na Papiamento. E club ta reuni 2 biaha pa luna, e di dos(2) y di cuater (4) diasabra di cada luna, na Colegio Arubano, localidad Emma. E localidad ta ofrece un ambiente ameno y alavez tin suficiente lugar pa staciona auto. E club recientemente a celebra e hecho cu 6 aňa pasa e la wordo funda riba 18 di maart 2013, pa sirbi personanan interesa den nan desaroyo y crecemento personal.

Na Aruba tin 7 club di Toastmasters, di cual 5 ta bilingual, 1 den Ingles, 1 den Spaño. Como miembro di un Toastmasters Club local, bo ta bira miembro y forma parti di e organizacion mundial Toastmasters International. Ta importante pa abo haya e club unda bo lo sinti bo mas comfortabel. Bishitantenan semper ta bonbini, tanten cu bo ta mayor di edad y no tin costo envolvi.

Toastmasters International ta ofreciendo desde aňa 1924 e oportunidad pa practica, pa bira un orador, pa mehora bo comunicacion y pa construi y asina bo por bira un mihor lider. Toastmasters ta ofrece bo tambe e oportunidad pa goza di un desaroyo personal sin limite; practica scirbimento di cualkier charla of discurso y presenta esaki dilanti di un grupo. Consecuentemente avanzando den bo personalidad, den confianza, den creatividad, etc. Portanan di oportunidad lo habri pa bo na bo lugar di empleo, den cualquier ramo cu bo ta eherciendo y tur esakinan den bo mes un tempo of ritmo.

Bo ta interesa pa atende un reunion educativo di Yamanota Toastmasters Club? Tuma contacto cu nos via Facebook page: Yamanota Toastmasters Club. Bo ta interesa den e historia di e organisacion y e metodologia cu ta yudabo maximalisa bo potencial? Optene mas informasion, riba Toastmasters International su website, https://www.toastmasters.org.

