Diadomingo 24 di augustus, 2025 Kiwanis Club of Palm Beach a tene su di 5 edicion di Ride4Kids riba careteranan di Aruba. Miembronan di e club y no miembronan a core hunto pa yega na e meta pa por yuda no menos cu 200 mucha desafortuna paga nan schoolgeld.
Kiwanis ta para pa muchanan y manera tur actividad di FUNdraising di Kiwanis club of Palm Beach, tur fondo ta bai 100% bek den comunidad y en especial nos muchanan den necesidad. Manera ta custumber di Ride4kids, e fondo lo bai pa yuda muchanan paga nan schoolgeld pa asina mayornan cu tine dificil no mester preocupa cu e mucha no tin acceso na educacion.
Ride4Kids
Fellow Kiwanian Rothmar Coenraad a inicia e Ride4Kids 2’or di madruga for di Bright Bakery na Piedra Plat, cu e meta pa core 175 km. Riba e ruta, gruponan di 150 km, 100 km, 75 km, 50 km y 25 km a join y asina finalisa e Ride4Kids dilanti di Clubhouse di Kiwanis Club of Palm Beach na Neptali Henriquez Park.
Un danki ta bai na e patrocinadonan principal, cu ta Guardian group y Total. Tambe nos kier gradici Johnson Notary Services, HBN Law & Tax, The Specialists, Bright Bakery, Plus Accountants, Aruba ROI Marketing y High Performance Sound pa kere den e proyecto aki y haci esaki exitoso un biaha mas. No por lubida di duna danki na tur e coredornan y contribuyentenan cu a aporta na e bon causa aki den forma monetario, como tambe den forma di material y logistica. Ta hunto so por haci un evento asina exitoso caminda na final di día, e comunidad di Aruba, pero en especial nos muchanan ta sali beneficia.
Pa mas informacion di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na
www.facebook.com/kiwanispalmbeach of nos Instagram page cu ta
www.instagram.com/kiwanispalmbeach