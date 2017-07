Un empleado publico mester atene su mes na cierto reglanan

Sra. Omaira Lares di Departamento di Recursonan Humano ta splica cu un trahado publico, ta 24 ora pa dia un trahado publico, cu mester atene su mes na cierto reglanan. E ta amplia.

Ta keda na cada departamento, pero lo no kier pa ningun documento wordo geleak y e ta compronde tambe, cu e ta bisa cu ta net un bon oportunidad pa un empleado rabia spart papelann den boshi postbus. Ora cu tin indicacion di unda el a sali, ta start un investigacion.

Si ta informacion cu tin di haber cu secreto di estado, e ora ya caba ta papia di un investigacion hopi mas halto cu hasta siguridad nacional ta cay, pero ta keda na cada director, si un documento cu a sali for di su departamento, con e ta haci cu e investigacion. Eleccion pasa tabata tin un documento cu a leak, y Sra. Lares a cera e departamento pa investiga di unda e documento e.q. potret a sali. Esaki ta contra di tur etica.

Pesey mes den e social media su codigo di conducta bo mester ta confiabel, y cu bo expresionnan mester ta den cuadro di bo trabao. Den e dianan aki tin hopi papelnan ta leak, y di otro banda tur ta keda hende y ta un derecho fundamental pa tin un opinion propio. Pero a manda un comunicado den departamentonan, cu por papia cu otro di politica pero no por discuti cu otro over politico. Mester respeta otro. Hendenann cu ta cana cu banchinan di color, no ta acceptabel na pia di trabao, pero e no por prohibi un trahado di bisti un t-shirt di su partido politico. Bo por tin descontento cu algo, pero no mag di crusa e grens, ta haci’e publico, sin pasa e reglanan di LMA, artikel 62 y 63 con bo ta bay om cu informacion secreto di un departamento. Si e trahado haci esaki, ta cumisna cu’n procedura disciplinario.

Sra. Lares kier a enfatiza cu un empleado publico ta 24 ora un empleado publico. No solamente di bo trabao, den social media pero tambe den fiesta of bebemento, bo mester atene bo mes como un sirbido di un pais. Ora bo ta papia, bo mester compronde, cu loke bo ta bay haci of papia, ta algo cu esey ta mara na bo responsabilidad pa bo haci’e y su consecuencianan. Un comentario for di sla, por keda persigui bo pa semper.

Cada biaha ora cu bo ta scirbi algo, bo ta bisa algo, aunke e ta riba bo Facebook personal, reflexiona kico bo ta haci. Como miembro di e pais aki, bo ta obliga di ta vigilante di kico ta pasa rond di bo.