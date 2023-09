Miembronan di Kiwanis Club of Aruba (KCA) ta druk preparando pa e Charity Gala di 2023 cu tema “A Bridgerton Ball” cu ta tuma lugar diabierna, 3 di november na Renaissance Convention Center.

Musiconan confirma un biaha mas ta e bandanan mas popular di Aruba: Buleria, ‘N Fuzion y Tsunami, e ballroom lo ta completamente transforma den e Regency Period, entre 1813-1827 cu e Netflix Hit Bridgerton ta inspira riba dje.

Huespednan por disfruta di un buffet, open bar pa biña, spirits, craft beer y cocktails.

E fiesta aki ta e oportunidad mas grandi di KCA pa recauda fondo, pa asina por sostene diferente fundacionnan y proyectonan cu ta conta riba KCA anualmente, manera Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan, Fundacion Pa Nos Muchanan, Back to School, Kiwanis One day, Pasco den Bario, Traffic Awareness Campaign, Clint Whitfield Outstanding Students Award, Smile Makers e Panda Book y mas.

Jane Wever-Vermaas, chair di e fundraising committee di KCA:” Aña pasa nos gala tabata un exito rotundo y necesario, pues por a mira cu Aruba a haya falta di nos fiesta y kier a aporta na nos causa: Yuda e muchanan den necesidad na Aruba.

E gala aki ta e oportunidad perfecto pa comunidad di Aruba disfruta di un gala sumamente elegante, bisti den tema of den gala attire, bailando na e ritmo di nos miho bandanan, cu un tremendo buffet y bebida di premium calidad, mientrastanto e net proceeds di cada ticket bendi lo bay directamente na proyectonan y fundacionan sostene door di KCA. Comunidad por conta cu e fondonan genera ta wordo aloca unda ta prudente y unda ta necesario, pasobra tur proyecto y donacion semper ta pasa un screening extensivo di e club.”, Jane ta clausura.

KCA kier gradici un biaha mas nos socionan cu ta patronisa Cava Aruba , Divino y Hodgson Trading. Pa e parti di set-up y decoracion, nos kier extende un danki di curason na Elite Productions y House of Mosaic cu ta yudando nos enormemente pa e ballroom di Renaissance keda sumamente decadente!”

E gala caritativo ta tuma lugar dia 3 di november na Renaissance Convention Center, di 8:30 pa 1:30. Pa tickets, cu ta AWG 450 pa pareha, por acerca cualquier miembro di KCA, of por cumpra direct riba https://kiwanis.planningpod.com/.

Kiwanis Club of Aruba ta existi desde 21 di november 1964 y tin como meta principal pa mehora e bida di

muchanan na Aruba. Esaki ta wordo realisa door di organisa diferente proyecto pa recauda fondo,

trabounan boluntario y proyectonan di concientisacion. Pa mas informacion tocante Kiwanis Club of

Aruba por fabor bishita https://www.kiwanisclubofaruba.org/ of nos pagina riba Facebook.