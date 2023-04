Desde cu informacion a drenta na Cuerpo Policial Aruba cu e cabayero Everard Azad EDOO, naci na Aruba dia 27 maart 1952, nacionalidad britanico y ta biba na Aruba a perde riba nos isla, Cuerpo Policial Aruba a activa mesora.

Diferente departamentonan di Polis a cuminsa busca informacion pa sa e paradero di e cabayero aki. Ultimo biaha cu e famia di EDOO tabata tin contacto cu ne tabata dia 31 maart 2023. EDOO lo a avisa cu e lo bay cana den naturalesa of sea den e trailnan cerca di Kapel di Alto Vista na Noord. No ta prome biaha cu e ta cana den e mondinan di Kapel di Alto Vista. Un bon bisiña tambe a wak EDOO pa ultimo biaha dia 31 maart.

Ta despues di algun siman un familiar di EDOO cu ta biba pafo di Aruba tabata purba tuma contacto cu EDOO via celular pero no tabata logrando, a dicidi di tuma contacto cu bisiña pa asina por tira bista riba EDOO na cas. Pero esaki tabata envano. EDOO no tabata tey y su auto tampoco. Di e forma aki ela yama Polis y a duna tur informacion necesario incluyendo e auto cu EDOO tabata core cu ne cu tabata un Kia, Sportage. Polis a logra haya esaki cerca di Kapel di Alto Vista.

Ta sospecha cu EDOO lo a bolbe bay cana den mondi of e trailnan patras of den vecindario di Kapel di Alto Vista pero nunca mas a bolbe bek cas.

Den cuadro di esaki Cuerpo Policial Aruba a activa diferente unidad policial manera:

Studiantenan di Scol di Polis y personal di Districto Noord. Cu un bon cooperacion cu otro departamentonan tambe a bin personal di Guarda nos Costa y Marina Real.

Hunto a forma un total di 60 personal pa ayuda busca den e area grandi na altura di Kapel di Alto Vista.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un yamada na comunidad especialmente na personanan cu ta gusta cana den mondi, hike, mountain bike, uzando diferente trailsnan cu si bo a mira algo straño manera paña, pida carson, joyas, holo straño manera di bestia morto pa por fabor yama Polis mesora pa duna e informacion. NO mishi cu nada sea ta e curpa of e obheto straño cu bo haya.

Tambe na personanan cu desde 31 maart 2023 a cana den vecindario di KApel di Alto Vista cu a topa cosnan straño of holor straño por yama Polis na 100 of si bo kier keda anonimo por yama nos Tipline: 11141..