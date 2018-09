Un economia social ta crea solucionnan social y sostenibel

Diahuebs mainta parlamentario di fraccion MEP, Daphne Lejuez presente na ESER 2018 (European Social Economy Regional Conference Aruba). Esaki tabata tin e tema titula: ‘Creating Social Space for Entrepreneurship.’ E principionan di un economia social ta inclui: solidaridad, creacion di impacto social y di sociedad, responsabilidad, trahando hunto.

“Un economia ta unda ta crea solucionnan social y sostenibel pa retonan di awe den un variedad di area”, parlamentario Daphne Lejuez ta subraya. Esaki ta retonan cu ta riba mesun linea cu SDG’s 2030 – Metanan di Desaroyo Sostenibel – manera entre otro: duna aporte na solidaridad social y combati pobresa, promove metanan social y sostenibel. Condicionnan di trabou adecua y husto, defende un democracia participativo, aumento di proteccion social y promocion di innovacion social. Tambe contribucion na un economia circular, e desaroyo di solucion cu ta bon pa medio ambiente, y sostene creacion di ciudadnan y region fuerte y di tecnologianan nobo.

Aruba a firma un ‘letter of intent’ hunto cu otro paisnan miembro di COSME den region pa sigui traha hunto pa logra e metanan proponi. Adicionalmente, a haya presentacion di varios empresario hoben cu a splica con nan ta duna nan aporte na sociedad por medio di yuda esnan cu limitacion. (Sr. Sumnit di Trampolina pa Empleo), problema di adiccion (James Ocalia di Goshen Organic Farm) of simplemente gruponan cu no ta activo den nos sector laboral. A enfoca cu pa e grupo aki den comunidad un trabou ta sumamente importante pa nan por bira mas independiente y tambe sinti cu nan ta aporta na nos comunidad y economia sin laga nan limitacion ta un obstaculo.

Parlamentario Lejuez ta opina cu lo ta bon pa por stimula e tipo di desaroyonan social economico aki cu tin como meta no solamente haci ganashi, pero pa uza e ganashi aki pa por haci un impacto den nos sector social por medio di por ehempel yuda nos hendenan cu limitacion cu trabou.

