Un dunado di trabou no por tin algun trahado den FASE y algun trahado ta wordo paga por medio di Subsidio di Salario

Den un temporada cu tin hopi informacion cu mester tene na cuenta cune SVb kier clarifica y elabora ariba e programanan di sosten financiero FASE y Subsidio di Salario.

Subsidio di Salario ta un sosten financiero pa e empresanan local cu a consecuencia di e situacion actual causa pa e pandemia COVID-19 ta sufri un perdida di entrada di benta di por lo menos 25%. E meta principal di e programa di Subsidio di Salario ta pa mantene mas trahado cu ta posibel den servicio maske cu tin menos (of no tin) actividad economico y pa garantisa pago parcial di salario. E programa aki ta bay via SVb.

FASE ta un sosten financiero dirigi directamente ariba e persona cu a perde trabou of ta trahando hopi menos ora. E persona ta aplica directamente via e FASE Helpdesk pa e sosten.

Mirando cu e dos programanan aki ta core na mes momento ta importante pa menciona cu den 1 compania no por tin algun trahado cu ta ricibi sosten financiero por medio di FASE y pa otro trahado e dunado di trabou ta aplica pa Subsidio di Salario. Esaki no ta posibel. Tur trahado ta ricibi sosten por medio di FASE of tur trahado ta ricibi ayudo por medio di Subsidio di Salario via su dunado di trabou.

Pa pregunta relaciona cu Subsidio di Salario tin un Service Center. Por tuma contacto cu e Service Center via mail na loonsubsidie@svbaruba.org. Tambe por subi riba e pagina di SVb www.svbaruba.org y bay na e topico Subsidio di Salario (na Doño di Trabou).

