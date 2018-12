Un dunado di trabao cu ta cumpli cu ley no mester tin miedo di sindicato

Abogado mr. Hose Figaroa, vice presidente di FTA, a splica cu te ainda no tin hopi cambio pa cu e control ariba e leynan laboral, unda cu nos mes hendenan ta wordo trapa.

E situacion aki a wordo treci hopi biaha dilanti, y hopi cambio te ainda, directamente no ta mira esaki. E control ta keda un issue hopi grandi. Por tin tur tipo di ley. Ley por ta bon, ley por ta malo, pero bo no ta yega nunca pa haya sa con bon of malo e ley ta, si bo no tin idea con e ley ta funciona. Y e unico manera pa haya sa ta si tin control, y esey no ta tumando luga.

Proceso

Ultimo temponan tabata tin dialogonan tripartite. E abogado a splica cu legislacion laboral ta masha bunita, pero tanten cu no tin control pa sa si loke tin aworakinan ariba mesa of no ta funciona, no ta make sense pa haci niun ahuste of cambio. Pakico haci cambio si no sa si e cambio ta traha of no ta traha, y si no controlanan, atrobe pakico haci cambio. Den concepto di mr. Figaroa nos leynan laboral ta bon. Y tin dos concepto: e trahado den mayoria caso no sa kico mag of kico no mag. Tanto pa su parti pa cu e dunado di trabao y vice versa. Y si e trahado no sa su derecho, dificilmente e por bisa kico ta bon of no. Esey ta un parti di e problema. Y e otro parti, si no tin control, tampoco bo no ta yuda e trahado pa sa mas. P.e. tin un trahado sa cu e dunado di trabao no ta cumpli cu e leynan laboral. Pero pa e trahado semper e ta un drempel, pa e bay entrega un keho contra e doño di trabao, ya cu por bin represalia. Si tin bon control, e trahado no tin nodo di entrega keho. Pero door cu no tin ni e un y ni e otro, esey ta keda e drempel.

Derecho laboral

E parti di e problema, of parti di e solucion, mirando e di forma positivo, ta afiliacion na un sindicato. Na momento cu afilia na un sindicato, e sindicato si tin e posibilidad pa acerca e instancianan pa coregi situacionnan cu no ta corecto. Parti di e solucion por ta tambe, tapa afilia na sindicato. esey ta meta di FTA, pa logra pa tin un afiliacion mas grandi, pa trece mas trahado hunto y forma un forsa mas grandi. Pero tambe un voz mas grandi.. Por busca e solucion door di sinta cu gobierno, of cambia leynan. Pero por busca solucion door di busca un afiliacion mas grandi, tanto contra abuso of incumplimento di ley, contra mal maneho di gobierno.

Na momento cu e trahado dicidi cu e kier representacion sindical, e ta un decision di un trahado. Si e doño di trabao no kier, ta bay referendum, sindicato ta gana esaki y e dunado di trabao ta hay’e forsa di deal cu e sindicato. Un dunado di trabao cu ta cumpli cu ley, no mester tin miedo di sindicato. Na momento cu e dunado di trabao tin un consenshi trankil, e no mester tin miedo di sindicato,pero na momento cu’n trahado busca representacion di sindicato, ta paso cu algo no ta cana bon na pia di trabao. Te asina leu, mr. Hose Figaroa, vice presidente di sindicato FTA.

