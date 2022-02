Ta un echo cu na Aruba nos tin asina hopi doño iresponsabel, cu awe nos tin un problematica grandisimo di cacho y pushi riba nos bunita isla. Berdad ta cu na Aruba nos tin doño di mascota responsabel tambe y ohala nos por tin hopi mas di nan.

Como parti di e Plan Nacional pa atende cu e problematica di cacho riba caya, y en conexion cu luna di doño di mascota responsabel, e pagina riba Facebook Stima Mi Mascota kier enfoca riba algo positivo y reconoce tur esnan cu si ta doño responsabel.

Pa esey nan a lansa special pa e luna aki, e campaña “Mi Mascota, Mi Privilegio!” y nan kier pidi comunidad di Aruba pa comparti cu nan den comentario di e advertencianan di e campaña un potret di bo persona of di un ser keri dunando un mascota amor y nan ta spera cu bo ta logra captura tambe e amor cu e mascota ta duna e persona bek.

Pa tin un mascota ta un privilegio. E privilegio aki nunca no mag wordo percibi como un molester. Ta momento pa para keto un rato pa puntra bo mes si bo mascota ta haya e cuminda adecuado y balansa cu e mester haya. Tambe pa wak si e ta haya e cantidad di ehercicio necesario. Otro pregunta pa haci bo mes ta si bo ta hiba bo mascota veterinario solamente ora e ta malo so of toch regularmente pa su check-up.

Bo mascota merece bo amor y lo debolbe bo caricia cariñoso cu su amor incondicional.

