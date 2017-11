Un director tin cu traha pa su trahadonan y no contra nan

Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA ta sinti cu e gobierno nobo mester tin un hende di Duana cerca di dje cu sa di e trabou y no laga nada den man di e director paso esaki no ta trahado pa e trahadonan manera mester ta pa cual SADA ta lamenta esaki. Sr Maduro ta amplia mas ariba esaki.

E director tin un tarea dificil, ya cu tin e parti cu tin cu complace cu e trahadonan y complace cu gobierno. Pero nan a ripara cu ultimo temponan, cu cosnan no tabata cana smooth, cosnan simpel cu no ta suppose di bira un issue, y nan ta yega na e minister. Ta pa e motibo ey tambe, ta pidi pa un hende cu tin conocemento di Duana in and out. Dado caso cu yega cerca minister, niun hende no por tum’e haci. Ni sindicato, ni e director, pasobra cu e tin conocemento.

Den pasado, e ministernan anterior, cu nan tin conocemento di Douane, kisas e por leun ariba e deseo di sindicato, siendo cu e not tabata e miho decision, of ta leun ariba e decision di e director, cual no lo ta e miho decision. Dus eynann sindicato a wak un diferencia hopi grandi ultimo temponan cu Minister Bermudez. E tabata on top di tur cos, y nan no por a tum’e haci y dimes momento e director tampoco.

Dado caso cu e minsiter nobo no tin conocemento, di con Duana ta funciona. Tanten cu bo no ta den e trabao, bo no sa cual ta e dolornan cu e duaneronan ta pasa aden. E sindicato no ta sali afo ariba cierto cosnan, pa resolve cierto problemanan cu den nan bista, ta simpel, cu no ta suppose di a bay asina leu. Esey ta casonan ora cu director ta tuma decisionnan intransigente, y no ta wak e cuerpo den su totalidad. Nan ta wak e derechonan cu e trahadonan. Sindicato no ta cuminsa cu un problema sin mester, pero ta sinta na mesa pa resolve e problemanan. Si en caso cu un colega ta fout bezig, nan ta pak esaki aan prome cu e yega na e director.

Mas aleu Sr. Maduro ta bisa cu esaki ta refleha tambe den e apoyo cu nan tin di nan coleganan, pa haci e trabao manera debe ser, pa tur bay dilanti. Unabes cu Cuerpo di Duana ta traha den bon ambiente, gobierno y e pais lo beneficia di esey. Esey ta e meta cu nan tin, pa tin un Cuerpo di Aduana motiva pa haci e trabao.