Sr Erwin Lopes cu t’e cabesante di EPB Hato durante un entrevista a duna di conoce cu e aña aki a bay basta bon y riba e tereno social tambe a bay bon y nos ta contento cu esaki y e resultado no ta tur ta aden ainda debi cu e sistema di examen ta otro debi cu no ta traha cu examenbureau mas y e examen ta bin di Hulanda y tin cu warda esaki caba y pe siman lo por duna un resultado.

Pa otro aña escolar ta premira cu tin basta studiante di Mavo ta bin EPB, ta calcula cu pa aña ta bin 100 pa 125 studiante di mavo cu ta keda sinta cu lamentablemente cu nan keda sinta un pa dos biaha nan ta bin EPB. E preocupacion ta cu e mucha

nan aki ta perde hopi na Mavo ciendo cu EPB ta wardanan y nan por haya un bon educacion apesar di loke hopi hende ta papia di EPB nos ta un scol di bon educacion y ora bo caba bo ta un MBO niveau 2 y un EPI ta niveau 3 y 4 y momento cu bo termina EPB MBO2 automaticamente bo ta drenta EPI y te hasta bo tin voorrang ne studiantenan di Mavo, debi bo tin un lugar sigur y bo sa e profecion esei ta hopi importante.

E ta e percepcion cu tin di EPB den pueblo lamentablemente EPB a cuminsa den mal pia nos ta conciente di esaki tabatin hopi pelea y problema riba tereno na EPBnan den pasado y esei a duna mal nomber y mientrastanto esei a caba y no tin mas y menos problema cu e scolnan y e educacion aki ta halto y awor nos examen ta bin di Hulanda y ora bo haya un EPB Diploma e ta mescos cu esun di Hulanda. Corda no ta un diploma di nivel di Aruba pero e ta un Nivel Europeo y cu e diploma bo por drenta cualkier scol di Hulanda sin ningun problema. E percepcion ta di e mayornan unda nan ta bisa cu mi yiu no ta bay EPB y ta mande Mavo ta pidi e mayornan carecidamente pa no haci e escogencia ey y pone e mucha bay un scol cu no ta p’e y hopi di nos muchanan di EPB ta muchanan practico y nos scol ta hinca asina tambe y unda nan ta haya nan ofishi mas liher y hopi mucha kier siña ofishi, na Mavo ta si bo kier sigui bay Havo y tambe EPI, pero na EPB bo tin prioridad cu bo termina EPB bo por drenta EPI di biaha, y esaki ta para den ley.

Nos scol di EPB no por bay yena e vacaturanan, a compronde cu lo mester bay tin 20 mil hende pa traha, den e proximo 2 pa 3 aña ta calcula di 4 pa 5 mil trahado. Nos scol ta produci 200 pa 300 mucha pa aña, nos por produci hopi mas studiante pa nos mercado laboral pero e muchanan tin cu yega EPB.

Sr Erwin a duna di conoce cu EPB Hato lo bay mercadea e scol hopi mas mihor y e ultimo aña mi a cuminsa na drecha e scol con e ta mustra y a traha duro pa drecha esaki y pronto lo bay invita mayornan di scol basico y mavo y lo bay habri e scol pa bin wak realmente kico nos ta duna y por y mas enfoca via media y conta kico e scol ta haci pero ta bon pa henter aña y tambe lo aserca instancianan di hotelero y tambe di construccion pa nan conta cu e scol ta bon.

Un studiante cu kies e vak di koki ta sigur 100% cu e tin trabou y como un bon koki bo ta cana bon placa pa futuro. Y si bo bay denn parti tecnico, airco, carpinte y mas. Nos tabatin departamento di welder pero el a cera debi cu ningun mucha no kier hacie y muchanan no kier e trabou cu bo ta soda hopi mas pero eynan e placa bruto ta.

Desde 3 aña pasa tur les di EPB ta digital y esei ta siña e muchanan traha cu computer mas liher y tambe tin IT opleiding y esaki ta na Ingles y sin cierto opleiding si bo no por e na Hulandes bo tine na Ingles tambe. Idioma no mester ta un problema pa bo siña, y nos a habri un onderhoud SMG cu ta un departamento di mantenimiento full nobo cu cosnan real y kico bo ta haya den un hotel y wak tur dia, y departamento di auto unda lo traha cu autonan electrico, carpinteria cu no ta solamente di traha cu palo pero bay traha construccion, traha fundeshi y span di dak. No ta tur cos ta digital tin cos bo tin cu traha cu bo man keto bay pero ta bay modernisa cu aparatonan nobo, no por ta cu bo ta den un scol y e aparato ta keda bieu e aparato mester ta loke tin afo. Manera midi tereno nos tin un aparato super caro y cu nan por siña. Tur mucha cu caba 1ste klas na Mavo y ta sinti cu e ta poco complica den 2de por bin EPB y lo cuminsa den 2de klas na EPB y esei ta un regla cu tin den EPB.