Awendia nos no ta uza mucho messenger mas, si no ta Facebook Messenger, anto hera no mucho tampoco. Mayoria di e mensahenan cu nos ta manda ta via nos sistema di telefon, sea WhatsApp, X, Instagram of hasta Telegram.

Pero e techbuffnan di antes tabata conoce varios di nan, entre otro ICQ y esun mas popular MSN Messenger.

MSN Messenger (tambe conoci simplemente como “MSN”), mas despues renombra como Windows Live Messenger, tabata un app di mensahe instantaneo multiplataforma desaroya pa Microsoft.

E tabata conecta n’e servicio di Microsoft Messenger, awo descontinua y den e versionnan despues, tabata compatibel cu Yahoo! Messenger y Facebook Messenger. E servicio a stop di funciona na 2013, substitui pa Skype.



A lans’e pa prome biaha como MSN Messenger Service dia 22 di juli 1999 y a comercialis’e bao di e marca MSN te cu 2005, ora cu a renombre cu e nomber di Windows Live. For di e tempo ey, a conoce oficialmente cu e ultimo nomber aki, aunke e prome ta sigui ta di uzo comun.

Na juni 2009, Microsoft a informa cu e servicio lo a atrae mas di 330 miyon usuario activo pa luna, loke a posicion’e entre e clientenan di mensaheria instantaneo mas uza na mundo.

Despues e adkisicion di Skype Technologies na mei di 2011, Microsoft a añadi interoperabilidad entre Skype y e cuentanan di Microsoft, loke a permiti Skype – cu tabatin e caracteristicanan exclusivo di su plataforma y un base di usuario mas amplio – comunica cu e contactonan di Windows Live Messenger.

Na 2013, a descontinua cu e producto y Microsoft a cuminsa corta e servicionan di e clientenan existente. El a sigui activo na China durante otro 18 luna y a para su operacionnan eynan dia 31 di october 2014.