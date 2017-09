Un di tres yiu ta na caminda pa Kim y Kanye

LOS ANGELES, California – Kim Kardashian a confirma cu e y su casa Kanye West, lo ta sperando un tres baby, pa cual e pareha a contrata un mama substituto.

E confirmacion cu Kardashian, den una anticipio publica diahuebs di e temporada nobo di su programa di television “Keeping Up With the Kardashians,” ta nifica cu tres miembro di e famia ta sperando yiu rond di e mesun fecha.

Multiple reporte di prensa durante e siman cu a pasa a informa cu Khloe Kardashian, 33 y Kylie Jenner, kende cu 20 aña ta e miembro mas hoben di e clan di celebridad, cu ta na estado. E muhenan y nan representante no a confirma ni a rechaza a reportenan.

Na Juni tabata tin rumor cu Kim Kardashian y West lo a contrata un mama substituto debi na e complicacionnan grave di salud cu el a sufri durante su prome dos embarasonan y e nacimento di North di 4 aña y Saint di uno.

Den e anticipio di diahuebs, Kim ta aparece contando e bon noticia na su ruman muhe Khloe durante un yamada telefonico.

E strea di television a entrega detaye di e dificultadnan cu el a biba durante su dos partonan den su blog y a referi e posibilidad di recuri na un mama substituto pa tin otro yiu hunto cu West.

“Keeping Up With the Kardashians” ta cuminsa su temporada 14 diadomingo riba e cadena di television E! E anticipio di diahuebs no a aborda e reporte riba e embarasonan di Khloe y Kylie.

