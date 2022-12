Berlin- Un aquarium masha grandi mes a kibra den un hotel na Berlin lagando den e hotel un desaster y e cayanan den bisindario bou di awa.



E ta un aquarium cu tin e nomber “AquaDom”, cu a carga 1500 pisca y tabata midi 14 meter di halto y su forma tabata cilindrico. Di e incidente aki dos persona a keda herida dor di e cristalnan di aquarium. Mirando e desaster cu a keda den e hotel, tur bishitante di e hotel mester a haya un otro hotel unda pa keda pasa nan dianan di vacacion.



E causa pakico e aquarium a rementa no ta conoci. Bomberonan cu a presenta na e sitio a check pa mira si no tabata tin algo cu por a causa cu e aquarium a kibra y rementa, pero no a haya nada cu por a causa esaki.