Un di cada ocho hende muhe ta sufri di cancer di pecho

Arabella Reyes Colina presidente di Mary Joan Foundation ta papia riba e conscientisacion riba nivel mundial di cancer di pecho, den e luna di October.

Full e luna di October cu ta celebra internacionalmente cu ta conscientisa riba e cancer di pecho. Pa nan di Mary Joan Foundation nan ta para keto tambe pa corda tur esunnan cu a perde e bataya di cancer di pecho, esunnan cu ta luchando cun’e y e sobrevivientenan.

Den luna di october ta purba di duna charla pa asina conscientisa ariba e cancer di pecho. Tambe nan ta tene eventonan unda nan ta gradici e pueblo pa tur cos y pidi ayudo pa sigui cu nan trabao den comunidad. E cifranan toch ta poco alarmante, si mira 1 riba 8 hende muhe, aunke cancer di pecho no ta pa hende muhe so, e ta hopi toch. Y mester purba na educa un tiki mas for di edad jong caba. Hopi biaha tin e creencia cu cancer di pecho ta pa hendenan mas di edad ta hay’e. Pero esey no ta e caso, pero e casonan ta birando cu mas y mas hoben ta hayando cancer di pecho.

Ta purba di conscientisa di alimentacion, movecion, tur esey ta pa purba baha e risico for di jong, door di alimenta bon. Aki par di aña ora nan tin mas edad, e lo ta bon pa nan salud. E bida lihe cu nos ta bibando awendia, e comemento ariba caya enbes di come na cas, ta investigacion so por bisa. Pero pa Sra. Reyes Colina personalmente cu si, e bida pura cu tur hende ta hiba y e cushinamento. Tambe e fruta y berdura, pero antes nos mes tabata cultiva y awendia tur cos ta importa. Y con sigur por ta cu nan ta completamente natural. Tur esey ta riesgonan, e no ta facil, pero e por tin su consecuencianan tambe, dor di e importacion ya cu bo no por ta sigur con organico tur cos ta. E no ta facil economicamente pa por purba lo miho pero di otro banda, tin facilidadnan unda cu por haci movecionnan gratuito, tin lama cu si por yuda den e parti di salud.

Dia 29 di october, Mary Joan ta cera e luna di october cu e caminata anual. E aña aki a dun’e un toke special, door cu e fundacion a cumpli dies aña na september, e aña aki tin e 10 km Fun Run. No tin premacion den categoria, pero simplemente pa pasa un rato agradabel. Tur hende por participa pa doorprizenan cu ta bay tin. E ta cuminsa 6 or di mainta, na Plasa Betico Croes. E ruta lo ta den cayanan di Oranjestad mes. E biaha aki e ta diferente.

E caminata di e aña aki ta full bendi, tur nan tshirtnan ta bendi. Otro siman ta yega e ultimo cargamento, pa tur esunnan cu tin ticket cumpra caba y lo avisanan ki dia por pasa busca e shirtnan. Si en caso resta algo, lo avisa esey, pero pa awo no por bende mas pa e caminata.

Tur aña Mary Joan Foundation, mescos cu tur e otro organisacionnan ta entrega nan presupuesto y basa ariba esey, e ora gobierno lo dicidi si nan ta haya subsidio. Awo e situacion ta basta stabiel, pero ta bay tin gastonan cu lo bin ya cu a crea un logo nobo, ta print foyeto. Tur eseynan tin cu wordo geprint di nobo. Tur esey ta gastonan cu lo bay tin den futuro.

E fundacion lo bay drenta e scolnan secundario, pa duna lectura pa asina e hobennan por ta mas consciente kico tur ta pasando rond di nan, pa loke ta cancer di pecho. Esey ta nan plannan pa 2018. Por ultimo Sra. Reyes a invita e pueblo pa dia 20 di October unda cu e dia aki ta para keto pa recorda esunnan cu a fayece den e bataya, esunnan cu ta den e lucha, pa dunanan e curashi pa sigui.Y esunnan cu a sobrevivi, pa sigui celebra bida. E dia aki tur hende lo ta bisti na roos.