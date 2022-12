Temporada di fin di aña ta un tradicion pa tira klapchi. Ta hopi importante pa tene na cuenta cu klapchi por ta peligroso, si no sigui e instruccionnan manera mester ta.



Sylvester Frederick tabata tin un bida manera nos tur, tur fin di aña e tambe tabata cende klapchi cu hopi entusiasmo. Sylvester ta conta con pa un descuido di a pone un batata den un tubo cu no tabata corecto, na ora cu a cende esaki enbes di e batata bay halto e batata a sali di e tubo bailando y rementa eybou hopi cerca di dje.

Consecuencia di esaki ta cu awe 19 aña despues e tin cu sigui biba sin su wowo nan y sin su bista. E no tabata facil, pero cu tempo el a siña bira mas y mas independiente.