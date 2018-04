Un compania responsabel no mester tin miedo di un sindicato

Dunado di trabou mester tene na cuenta cu si ta duna e beneficionan adecua no tin nada di preocupa cu sindicato. Nan mester compronde con e situacion lo ta den caso cu un compania di trabou tin un gran cantidad di trahado, y den casonan asina un sindicato ta necesario. Abogado mr. Hose Figaroa ta splica.

Ora tin un compania chikito cu 3 hende cu ta cay bou doño di trabou por ehempel, ta conoce e situacion di su trahadonan. Un compania asina tin un relacion cercano cu su trahado, y tin e tendencia di preocupa mas pa trahado cu un sentido di responsabilidad cu na fin di aña aunke e ganashi kisas no tabata esun spera e ta mas probabel cu no bay mishi ni corta beneficionan di e trahado.

Ora compania grandi por ehempel CMB, unda cu e doño no ta conoce e trahadonan y e ta cana rond di mundo y su unico interes ta pa mira e ganashi na final di aña. Asina su accionnan ta bal mas placa, y no ta involucra cu trahado ni su bida personal y lo bira un number den e payroll. E tendencia pa bay corta den gastonan door di mishi cu e beneficionan di e trahado, ta mas fuerte.

Trahado den forma individual no por logra beneficio pa cu derecho laboral y pesey e figura di sindicato lo ta importante unda cu tur hunto lo por tin un influencia den e maneho di e forsa laboral den un compania.

Decision den e compania su funcionamento, esey lo keda semper den man di e compania, pero over di interes di trahado sindicato ta hunga un rol pasobra na momento cu tin over di cuestionann di beneficionan di trahado, no mester lubida kico ta e beneficio di e trahado. Pero ora tad eal cu e companianan grandi, e trahado ta bay na e director, pero aki na Aruba, e ta un trahado mas. Pero e director ey, mester sigui loke esun ariba dje pidi pa haci y ta lubida kico e interes di e trahado ta.

E idea tras di un sindicato, no kiermen kibra niun compania. Si un empresa por demostra cu enberdad cosnan ta bay malo, lo tene comprension y lo exigi menos. Na momento cu cos ta bay bon, of na momento cu e empresa bisa cu e kier a gana 10 miyon pero el a gana 9 miyon so, esey ya caba ta nenga un trahado su fair share. E idea tras di un sindicato no ta pa kibra niun empresa, pero ta percura cu e interes di e trahado tambe wordo tuma na cuenta, segun mr. Hose Figaroa, abogado di sindicato FTA.

