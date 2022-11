Diamars dia 29 di november te diahuebs dia 1 di december awor lo tuma luga un tayer internacional cu experto nan di Caribe na Museo Arquelogico Nacional Aruba (MANA). E tayer tin como tema: Solucionnan di Conocemento tradicional pa resiliencia y adaptacion na cambio di clima den presente y futuro di Caribe.

E evento, na cua publico por asisti diahuebs 1 december awor anochi di 6:30 pa 8:30, ta parti di e proyecto multi- disciplinario y internacional ‘Islanders at the Helm’, bou presidencia di dr. Francio Guadeloupe y Prof. dr. Corinne L. Hofman di Universidadnan di Amsterdam, Leiden y KITLV.

E anochi aki representantenan di comunidadnan Indigena di Caribe y agricultornan lo papia riba uzo di conocemento tradicional pa fortifica capacidad pa adapta na cambio di clima. Idioma di panelistanan ta Ingles.

Arkeologo Harold Kelly di Aruba y arkeologo Caribense Andrea Richards, candidatonan PhD den e Proyecto “Islanders at the Helm’ y prof. Corinne Hofman ta organisador nan di e tayer internacional indica na cua experto- y profesional nan internacional y local ta invita. E tayer aki a ser haci posibel cu financiamento di e programa Islanders at the Helm, KITLV, CaribTrails, UNESCO-Caribe y Pais Aruba/Ministerio di Finansa y Cultura. MANA ta expresa su gratitud na tur instancia nan y personanan local y internacional cu a contribui pa realisa e tayer menciona.

Intencion ta pa comparti via ‘Livestreaming’ e presentacion nan riba 29 november 2022 cu ta programa di 9:30 di mainta pa 5:30 di atardi. Tambe ta trata pa comparti via Livestream riba diahuebs 1 december awor den dia, e resultado nan di e deliberacion nan den grupo nan. Ta pidi pa keda pendiente di anunciacion riba paginanan di Facebook National Archaeological Museum Aruba y Museo Arqueologico Nacional Aruba, y di ‘Islanders at the Helm’.

Si ta desea mas informacion por tuma contacto cu MANA via telefon 582-8979 of via [email protected]