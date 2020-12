Un celebracion di pasco diferente hunto cu e hubentud di nos comunidad

E celebracion di pasco di aña aki lo ta uno diferente y na mes momento hopi special. Un celebracion cu tur aña ta den forma di un Christmas dinner pa e empleado nan di CIBC FirstCaribbean, e aña ki lo ta un Christmas dinner pa un fundacion caritativo escogi den cada pais di region.

Durante e meeting annual di fin di aña, a dicidi cu cada banco den su localidad lo dona nan budget destina pa celebracion di fin di aña pa un instancia local. Na Aruba Imelda Hof a keda elegi pa asina e fundacion tene nan celebracion di pasco pa e 25 hoben nan como tambe pa e staff cu ta percura pa e bienestar di e joven nan aki. Donacion a ser hasi na Imelda pa e Country Head pa Aruba Sr. Giovanni Atencio.

Como parti di e Christmas celebration di e aña aki tambe a wordo crea un

“Christmas Art competition” pa studiante nan di nivel primario y nivel secundario por participa conhunto cu tur studiante den region.

“Nos ta kere cu expression artistico por ta un espacio y ayudo pa e diferente obstaculo nan cu e aña ki a trese cune” a remarca Sra. Debra King Director of Corporate Communications na CIBC FirstCaribbean.

Competencia ta cuminsa December 15,2020 te cu January 15 2021. Participante di nivel primario lo mester crea nan pintura abase di e tema “Save Your Money – Why Do We Need to Save” cu material nan watercolour, crayon of paint. Nivel primario ta conta cu dos categoria di edad 4 -7 y di 8 – 11.

Pa participante nan di nivel secundario lo mester tin un creacion cu tema “The Bank of the Future” cual por escoge den digital, mixed media, paint – water colour of acrylic. Nivel secundario ta conta cu dos categoria di edad 11 – 14 y di 15 – 18.

Potret di creacion final lo mester wordo manda via email na [email protected] prome of riba 15 di Januari 2021. Como titulo di e mail mester agrega – CIBC FirstCaribbean Christmas Art Competition – Nomber di Pais. Tambe e participante lo mester agrega su nomber completo, edad y address. Lo escoge Tercer lugar, Segundo lugar y Prome lugar y esaki lo wordo anuncia y premia comienso di February.

Den e manera aki CIBC FirstCaribbean kier celebra pasco hunto cu nos joven nan di e comundiad arubiano.

