Diamars mainta dia 27 di april a celebra Dia di Rey na ocasion di cumpleaños di Su Mahestad Rey Willem Alexander. Comision Celebracion Dianan Nacional a prepara un bunita programa. E comision di Recepcion forma pa Minister di Finansa y Cultura Sra. mr. Xiomara Maduro, Vice Presidente di Comision Celebracion Dianan Nacional Sr. Junior Arends, Comandante Mariniers Kazerne, Hoofd Commandant, Sr. Bart van Beekhuizen y Alto Comisario di Polis, Sra. Irma Gordon a ricibi Gobernador Sr. Juan Alfonso Boekhoudt na su yegada na Parke Wilhelmina. Despues cu Gobernador a inspecciona e Cuerpo di Marina Real y saluda e guardia di honor di gruponan hubenil uniforma, su excelencia a duna permiso pa inicia e ceremonia di acto protocolar cu presentacion di Himno di Hulanda, sigui pa Himno di Aruba cualnan a wordo acompaña musicalmente pa Cuerpo di Marina Real. A conta cu presencia tambe di demas mandatarionan, parlamentarionan, Comision Copa Hubenil Felipe B. Tromp, Oranjevereniging, Cuerpo Consular y demas invitadonan. Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk a hiba palabra y a expresa felicitacion na Su Mahestad den nomber di comunidad Arubano. A sigui cu e discurso di Su Excelencia Gobernador di Aruba Sr. Juan Alfonso Boekhoudt. Grupo Pierewietje bou direccion di sra. Martha Figueroa a duna presentacion di baile y e cancionnan “Fiesta di color”, “Op een onbewoond eiland” y “Fit top Tien”.

E aña aki e premio Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp a bay pa e seleccion di damas U14 di futbol kendenan a ricibi e copa hubenll for di Su Excelencia Gobernador Sr. Alfonso Boekhoudt. E hobennan aki na augustus 2021 participa na e Caribbean Football Union Under 14 Challenges Series na Republica Dominicana y a logra gana e copa despues di a gana tur cuatro partido. E hoben Aaron Arenas a ricibi e premio di estimulo for Gobernador di Aruba. Aaron Arenas ta un hoben studiante na EPI. Desde chikito e ta miembro di scouting y ta hopi activo y sobresaliente riba tereno cultural y social. Na final di e ceremonia oficial a sigui cu e desfile riba e caminda dilanti Parke Wilhelmina di gruponan scout di Aruba cu mas di 700 participante. Minister Xiomara Maduro ta gradici Comision Celebracion Dianan Nacional y tambe na Renaissance Windgreek Aruba Resort pa nan excelente cooperacion. Palabra di reconocimento y pabien na nos talentonan hubenil pa nan bunita presentacion, como tambe ta felicita e seleccion di damas U14 di futbol cu e premio Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp y e hoben Aaron Arenas pa e premio di estimulo. Por ultimo a mandatario un biaha mas ta expresa palabra di Pabien na nos Rey Willem Alexander cu su 55 cumpleaños y comunidad cu celebracion Dia di Rey 2021.

Comments

comments