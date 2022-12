Aruba ta depende di prijs nan internacional. Si internacional e prijs nan subi, e prijs di e consumidor tambe lo subi. Si e prijs internacional baha, prijs pa e consumidor local tambe lo baha.

Den aña 2023 Aruba lo bay conoce varios cambionan di prijs cu ta na fabor di e pueblo, aunke di otro banda otro producto nan cu no ta bin di China, keda mescos of e prijs por subi.



E rebahonan di prijs cu Aruba ta conociendo of ta bay conoce ta producto of material nan cu ta bin for China y Brasil. Producto nan di alimentacion cu ta bin di Merca den e ultimo temponan a subi di prijs y no tin ainda indicacion cu nan prijs nan lo baha.

Sr. Frans Ponson, Presidente di Comerciantenan Uni ta duna un splicacion amplio ariba e tema aki.